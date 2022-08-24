Матч УПЛ у Львові двічі припиняли через повітряну тривогу (фото)

Це перший випадок, коли матч внутрішньої першості зупинили через загрозу ракетного удару. Раніше подібне вже було в матчі молодіжних команд одеського "Чорноморця" та рівненського "Вереса".

Уже в першому турі сезону Української прем'єр-ліги матч був зупинений через сигнал повітряної тривоги.

Футболістам львівського "Руху" та харківського "Металіста" довелося пройти в бомбосховище "Львів-арени" з рахунком 1:1. Про це повідомили на сторінці львівського "Руху" у Facebook.

Результативними діями в цьому матчі відзначилися Клімчук і Підлепенець.

[ + – ] Емоції Юрія Климчука після забитого голу [ + – ] Емоції Юрія Климчука після забитого голу [ + – ] Емоції Юрія Климчука після забитого голу

За 42 хвилини гравці повернулися на поле, але ненадовго. На 52-ій хвилині у Львові знову оголосили тривогу.

[ + – ] Футболісти в бомбосховищі [ + – ] Футболісти в бомбосховищі Фото: Facebook

Це перший випадок, коли матч внутрішньої першості зупиняли через загрозу ракетного удару. Раніше подібне траплялося під час ігор молодіжних команд одеського "Чорноморця" та рівненського "Вереса".

Через розбіжності щодо того, хто має транслювати матчі УПЛ, представники львівського клубу вирішили вести трансляцію на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Фокус повідомляв про те, як минув перший день Чемпіонату України з футболу, що відновився. Зустріч відбулася в Києві між "Шахтарем" і "Металістом".

Нагадаємо, що київське "Динамо" поступилося "Бенфіці" в матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. Отже, в груповий етап турніру пройшли португальці, а українська команда продовжить євросезон у Лізі Європи.