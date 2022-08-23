Чемпионат Украины по футболу: как прошел первый день соревнований (фото)

Чемпионат открыл матч между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом" в Киеве. Из-за войны зрителей на трибунах не было. Горняки готовились к новому чемпионату в Нидерландах и Словении, а "Металлист" не покидал страну.

Новый сезон чемпионата Украины по футболу начался 23 августа в Киеве на стадионе "Олимпийский" игрой донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста".

Этот матч стал первым после начала полномасштабной войны России с Украиной. В условиях войны все матчи чемпионата пройдут без зрителей, во время воздушной тревоги игру остановят, а команды уйдут в укрытие.

Чемпионат Украины: матч "Шахтер" – "Металлист"

"Шахтер" к новому чемпионату готовился в Нидерландах и Словении. В этих странах горняки провели 8 товарищеских матчей, пишет портал sport.ua. "Металлист" летом не выезжал из Украины и провел 9 игр.

Встреча "Шахтера" и "Металлиста" завершилась ничьей – 0:0. Моменты были у обеих команд. Мяч в ворота "Металлиста" несколько раз мог отправить полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик, но вратарь Олег Мозиль был на высоте.

Хороший шанс открыть счет был у Ростислава Русина из "Металлиста", но Анатолий вратарь Трубин не позволил.

Во втором тайме "Шахтер" контролировал мяч почти полностью взял инициативу, на 75-й минуте Михаил Мудрик с левого фланга перешел в центр почти забил гол, но мяч попал в перекладину ворот.

Первый день чемпионата Украины по футболу — как прошли другие матчи

Во вторник, 23 августа в Киеве на стадионе НТК имени Виктора Банникова сыграли "Черноморец" (Одесса) с "Вересом" (Ровно). Матч закончился победой "Вереса" 1:0.

[ + – ] Дмитрий Клец открыл счет на 22-й минуте

Дмитрий Клец открыл счет на 22-й минуте неожиданным дальним ударом. Мяч отскочил от поля, попал в штангу и оказался в воротах. Вратарь Дмитрий Непогодов не смог его отбить.

"Черноморец" 27 августа встретится с харьковским "Металлистом", а "Верес" – с полтавской "Ворсклой".

В первый день чемпионата Украины луганская "Заря" обыграла "Ворсклу" со счетом 3:1.

[ + – ] Команды провели встречу на стадионе "Авангард"

Команды встретились в Ужгороде на стадионе "Авангард". У полтавского клуба было несколько моментов в конце матча, чтобы сократить разницу, но вратарь Дмитрий Мацапура действовал надежно.

Также "Колос" из Ковалевки принял "Кривбасс" (Кривой Рог), матч закончился со счетом 1:0 в пользу "Колоса".

[ + – ] Единственный мяч в игре забил Роман Гончаренко

Единственный мяч на 36-й минуте забил Роман Гончаренко, футболист хорошо оказался в чужой штрафной площадке и точно пробил в угол ворот.

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб заработал красную карточку в конце матча, во втором тайме матча команды заработали 9 желтых карточек.

Напомним, что в Украине не будут анонсировать начало футбольных матчей и место их проведения.

Фокус ранее писал о матче киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Киевляне проиграли со счетом 0:2.

Кроме этого, "Динамо" провело 2 встречи с турецким "Фенербахче": первая игра завершилась ничьей, а вторая – победой "Динамо" 2:1.