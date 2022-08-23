Чемпіонат України з футболу: як минув перший день змагань (фото)

Чемпіонат відкрив матч між донецьким "Шахтарем" і харківським "Металістом" у Києві. Через війну глядачів на трибунах не було. Гірники готувалися до нового чемпіонату в Нідерландах та Словенії, а "Металіст" не залишав країну.

Новий сезон чемпіонату України з футболу розпочався 23 серпня у Києві на стадіоні "Олімпійський" грою донецького "Шахтаря" та харківського "Металіста".

Цей матч став першим після початку повномасштабної війни Росії з Україною. В умовах війни усі матчі чемпіонату пройдуть без глядачів, під час повітряної тривоги гру зупинять, а команди підуть в укриття.

Чемпіонат України: матч "Шахтар" — "Металіст"

"Шахтар" до нового чемпіонату готувався у Нідерландах і Словенії. У цих країнах гірники провели 8 товариських матчів, пише портал sport.ua. "Металіст" влітку не виїжджав з України та провів 9 ігор.

Зустріч "Шахтаря" і "Металіста" завершилася нічиєю — 0:0. Моменти були в обох команд. М'яч у ворота "Металіста" кілька разів міг відправити півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик, але воротар Олег Мозіль був на висоті.

Хороший шанс відкрити рахунок був у Ростислава Русина з "Металіста", але воротар Анатолій Трубін не дозволив.

У другому таймі "Шахтар" контролював м'яч, майже повністю взяв ініціативу на 75-й хвилині Михайло Мудрик, із лівого флангу перейшов у центр майже забив гол, але м'яч влучив у перекладину воріт.

Перший день чемпіонату України з футболу — як пройшли інші матчі

У вівторок, 23 серпня, у Києві на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова зіграли "Чорноморець" (Одеса) з "Вересом" (Рівне). Матч закінчився перемогою "Вереса" 1:0.

[ + – ] Дмитро Клець відкрив рахунок на 22-й хвилині

Дмитро Клець відкрив рахунок на 22-й хвилині несподіваним дальнім ударом. М'яч відскочив від поля, влучив у штангу й опинився у воротах. Воротар Дмитро Непогодов не зміг його відбити.

"Чорноморець" 27 серпня зустрінеться з харківським "Металістом", а "Верес" — з полтавською "Ворсклою".

У перший день чемпіонату України луганська "Зоря" обіграла "Ворсклу" з рахунком 3:1.

[ + – ] Команди провели зустріч на стадіоні "Авангард"

Команди зустрілися в Ужгороді на стадіоні "Авангард". Полтавський клуб мав кілька моментів наприкінці матчу, щоб скоротити різницю, але воротар Дмитро Мацапура діяв надійно.

Також "Колос" із Ковалівки прийняв "Кривбас" (Кривий Ріг), матч закінчився з рахунком 1:0 на користь "Колоса".

[ + – ] Єдиний м'яч у грі забив Роман Гончаренко

Єдиний м'яч на 36-й хвилині забив Роман Гончаренко, футболіст добре опинився у чужому штрафному майданчику та точно пробив у кут воріт.

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб заробив червону картку наприкінці матчу, у другому таймі матчу команди заробили 9 жовтих карток.

Нагадаємо, що в Україні не анонсуватимуть початок футбольних матчів і місце їх проведення.

Фокус раніше писав про матч київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів із португальською "Бенфікою". Кияни програли з рахунком 0:2.

Крім цього, "Динамо" провело 2 зустрічі з турецьким "Фенербахче": перша гра завершилася нічиєю, а друга – перемогою "Динамо" 2:1.