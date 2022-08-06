Матчі чемпіонату України з футболу проходитимуть у невідомих місцях у невідомий час

Календаря Української Прем'єр-Ліги може і не бути, а про матчі можна буде дізнатися в останній момент. Це пов'язано із загрозою терактів на стадіонах у воєнний час.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попросила не анонсувати про початок футбольних матчів і те, де вони проводитимуться під час Української Прем'єр-Ліги. Таким чином Матчі чемпіонату України з футболу можуть відбуватися у невідомих місцях у невідомий час. Про це розповів журналіст Ігор Циганик, повідомляє видання Tribuna.

За його словами, наступного тижня вже має бути календар Української Прем'єр-Ліги.

"Я так розумію, що на початку наступного тижня вже має бути календар УПЛ. Ще дуже багато моментів. Має бути зустріч представників УПЛ з представниками Української асоціації футболка. Тут є питання про те, хто платитиме за арбітраж, за ВАР. УАФ, УПЛ чи клуби? Тому питань зараз більше, ніж відповідей", — сказав він.

Ігор Циганик зазначив, що є ймовірність, що календаря УПЛ може і не бути, а про матчі можна буде дізнатися в останній момент. Це пов'язано із загрозою терактів на стадіонах у воєнний час.

"Зараз вимагаємо: "Ми хочемо календар УПЛ". Але, може, ми його і не дізнаємося. Будемо дізнаватися в останній момент", — додав журналіст.

Нагадаємо, 3 серпня київське "Динамо" обіграло австрійський "Штурм" у Лізі Чемпіонів. Матч, який проходив на стадіоні у польському Лодзі, завершився з рахунком 1:0 на користь підопічних Мірчі Луческу.

26 липня Почесний президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський розповів про очікування від старту УПЛ, яка має розпочатися 23 серпня. За його словами, футбольна спільнота ще чекає на нові правила, які мають бути забезпечені під час матчів. Поки що кожен клуб готується самостійно.