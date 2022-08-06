Матчи чемпионата Украины по футболу будут проходить в неизвестных местах в неизвестное время

Календаря Украинской Премьер-Лиги может и не быть, а о матчах можно будет узнать в последний момент. Это связанно с угрозой терактов на стадионах в военное время.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям попросила не анонсировать про начало футбольных матчей и то, где они будут проводиться во время Украинской Премьер-Лиги. Таким образом Матчи чемпионата Украины по футболу могут проходить в неизвестных местах в неизвестное время. Об этом рассказал журналист Игорь Циганык, передает издание Tribuna.

По его словам, на следующей неделе уже должен быть календарь Украинской Премьер-Лиги.

"Я так понимаю, что в начале следующей недели уже должен быть календарь УПЛ. Еще очень много моментов. Предстоит встреча представителей УПЛ с представителями Украинской ассоциацией футболка. Здесь есть вопросы о том, кто будет платить за арбитраж, за ВАР. УАФ, УПЛ или клубы? Поэтому вопросов сейчас больше, чем ответов", — сказал он.

Игорь Цыганык отметил, что есть вероятность, что календаря УПЛ может и не быть, а о матчах можно будет узнать в последний момент. Это связанно с угрозой терактов на стадионах в военное время.

"Сейчас требуем: "Мы хотим календарь УПЛ". Но, может, мы его и не узнаем. Будем узнавать в последний момент", — добавил журналист.

Напомним, 3 августа киевское "Динамо" обыграло австрийский "Штурм" в Лиге Чемнионов. Матч, который проходил на стадионе в польском Лодзе, завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Мирчи Луческу.

26 июля Почетный президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский рассказал об ожиданиях от старта УПЛ, которая должна начаться 23 августа. По его словам, футбольное сообщество еще в ожидании новых правил, которые должны быть обеспечены во время матчей. Пока каждый клуб готовится самостоятельно.