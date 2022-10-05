Российских и белорусских боксеров вновь допустят к международным соревнованиям, – IBA

Международная федерация бокса разрешила спортсменам из РФ и Беларуси бороться за медали, а в случае победы будут звучать гимны этих стран. При этом поединки смогут обслуживать российские и белорусские судьи.

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В среду, 5 октября, возглавляемая Россией Международная федерация бокса (IBA) сняла запрет на выступления в международных соревнованиях для боксеров из России и Беларуси. Теперь Спортсмены смогут соревноваться под своими национальными флагами, а в случае победы будут звучать гимны этих стран. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении IBA говорится о том, что совет директоров поддержал эти изменения.

"IBA твердо убеждена, что политика не должна влиять на спорт. Поэтому все спортсмены должны соревноваться в равных условиях", — сообщили представители ассоциации, добавив, что остаются "политически нейтральными и независимыми". Но при этом российский "Газпром" является крупнейшим спонсором ассоциации.

"IBA призывает к миру и выполняет роль миротворца в любых конфликтах. Более того, IBA обязана обеспечивать равные условия для спортсменов и официальных представителей, вне зависимости от их национальной принадлежности или места проживания", — уточнило руководство IBA.

Согласно решению ассоциации, команды из Беларуси и России смогут выступать под своими флагами, ко всему прочему, будут звучать и гимны этих стран. Представители РФ и РБ также вернутся на соревнования.

Боксерам и судьям из обеих стран было запрещено участвовать в международных поединках с марта после начала масштабного вторжения российских войск в Украину.

IBA, которую возглавляет российский бизнесмен Умар Кремлев, в прошлом месяце приостановила деятельность Федерации бокса Украины.

Руководство IBA не считает Кирилла Шевченко президентом Украинской федерации бокса и настаивает, что руководить этим видом спорта в Украине должен Владимир Прудиус, союзник Кремлева, который выехал из Украины в феврале.

На прошлой неделе Кремлев заявил, что спортсменам из Беларуси и России пришло время возвращаться на ринг под своими флагами.

Напомним, что тренерский штаб сборной Украины по боксу обратился к Зеленскому, заявив, что самопровозглашенное руководство ФБУ разваливает бокс изнутри.

Ранее Фокус сообщал, что Кирилл Шевченко запретил юниорской сборной Украины по боксу бороться за медали на европейском первенстве. Конфликт вокруг Федерации бокса Украины продолжается.