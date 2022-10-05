Російських та білоруських боксерів знову допустять до міжнародних змагань, – IBA

Міжнародна федерація боксу дозволила спортсменам із РФ та Білорусі боротися за медалі, а у разі перемоги звучатимуть гімни цих країн. При цьому поєдинки зможуть обслуговувати російські та білоруські судді.

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У середу, 5 жовтня, Міжнародна федерація боксу (IBA), яку очолює Росія, зняла заборону на виступи в міжнародних змаганнях для боксерів з Росії та Білорусі. Тепер спортсмени зможуть змагатися під своїми національними прапорами, а у разі перемоги звучатимуть гімни цих країн. Про це повідомляє Reuters.

У заяві IBA йдеться про те, що рада директорів підтримала ці зміни.

"ІBA твердо переконана, що політика не повинна впливати на спорт. Тому всі спортсмени повинні змагатися в рівних умовах", — повідомили представники асоціації, додавши, що залишаються "політично нейтральними та незалежними". Але при цьому російський Газпром є найбільшим спонсором асоціації.

"IBA закликає до миру і виконує роль миротворця у будь-яких конфліктах. Понад те, IBA зобов'язана забезпечувати рівні умови для спортсменів та офіційних представників, незалежно від їхньої національної належності чи місця проживання", — уточнило керівництво IBA.

Згідно з рішенням асоціації, команди з Білорусі та Росії зможуть виступати під своїми прапорами, до того ж звучатимуть і гімни цих країн. Представники РФ та РБ також повернуться на змагання.

Боксерам та суддям з обох країн було заборонено брати участь у міжнародних поєдинках із березня після початку масштабного вторгнення російських військ в Україну.

IBA, яку очолює російський бізнесмен Умар Кремльов, минулого місяця припинила діяльність Федерації боксу України.

Керівництво IBA не вважає Кирила Шевченка президентом Української федерації боксу і наполягає, що керувати цим видом спорту в Україні має Володимир Прудіус, союзник Кремльова, який виїхав із України у лютому.

Минулого тижня Кремльов заявив, що спортсменам з Білорусі та Росії настав час повертатися на ринг під своїми прапорами.

Нагадаємо, що тренерський штаб збірної України з боксу звернувся до Зеленського, заявивши, що самопроголошене керівництво ФБУ розвалює бокс зсередини.

Раніше Фокус повідомляв, що Кирило Шевченко заборонив юніорській збірній України з боксу боротися за медалі на європейській першості. Конфлікт навколо Федерації боксу України продовжується.