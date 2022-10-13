"Динамо" – "Ренн": киевляне без основного вратаря и с призрачной надеждой

После трех проигрышей "Динамо" задача выхода в дальнейший этап усложнилась, третье место в группе B позволит продолжить участие в еврокубках — но уже в Лиге конференций, турнире рангом ниже.

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В четверг, 13 октября, на поле польской "Краковии" состоится матч Лиги Европы между киевским "Динамо" и французским "Ренном". Начало — в 19:45. Тренер Мирча Луческу считает, что его команда не заслуживала поражений в предыдуших матчах.

После трех проигрышей "Динамо" осложнило себе задачу выхода в дальнейший этап турнира, третье место в группе также позволит продолжить участие в еврокубках — но уже в Лиге конференций. Сейчас же "Динамо" занимает последнее 4-е место, ниже даже кипрской "Ларнаки".

[ + – ] Обзор предыдущего матча "Динамо" — "Рух" — с 1:27.

Вместе с тем, после перерыва на матчи сборных киевляне несколько улучшили свое положение в турнирной таблице Чемпионата Украины — обыграли ужгородский "Минай" и львовский "Рух" со счетом 3:0. Однако в ряде интенсивных матчей еврокубков не хватило концентрации на последних минутах.

[ + – ] Пресс-конференция перед матчем с участием Мирчи Луческу и Ильи Забарного.

Тренер "Ренна" Брюно Женезе рассчитывает занять первое место в группе. После трех игр в активе его команды 7 очков, столько же у турецкого "Фенербахче". Он сказал, что ожидает сложного поединка с украинской командой и напомнил, что победу его подопечные в прошлом матче вырвали только на последних минутах. Женезе также отметил техническую оснащенность некоторых из динамовцев.

[ + – ] "Динамо" в предыдущем матче во Франции [ + – ] "Динамо" в предыдущем матче во Франции

Травмированные футболисты

В матче против французов не сыграет голкипер Денис Бойко, его заменит Руслан Нещерет — номинально третий вратарь команды. По словам тренера Мирчи Луческу, у Дениса Бойко примерно та же травма, что и у Николая Шапаренко — разрыв крестообразной связки колена. Требуется операция, а ориентировочный срок восстановления — примерно полгода. В качестве второго вратаря в основную команду вызван 17-летний Юрий Авраменко.

"Ренну" в предстоящем поединке не поможет бельгийский нападающий Жереми Доку, защитник из Мали Амари Траоре и португальский полузащитник Шека. Но вернулся отсутствовавший в первом матче с динамовцами Камалдин Сулемана.

[ + – ] Тренировка динамовцев перед матчем в Лиги Европы.

Матч Лиги Европы "Динамо" — "Ренн": где смотреть

Матч "Динамо" — "Ренн" покажет официальный транслятор Лиги Европы в Украине Megogo и Volia TV.

Прогнозы букмекеров на матч "Динамо" — "Ренн"

Фаворитом букмекеры считают гостевую команду. На победу "Динамо" предлагается ставка с коэффициентом около 5, на ничью — 4, на победу гостей — 1,75.

Возможным исходом встречи будет результативная ничья, коэффициент на ставку "обе забьют" — 1,84.

Другие матчи Лиги Европы и Лиги конференций

В этот игровой день в Лиге Европы в динамовской группе B сойдутся "Фенербахче" и "АЕК" Ларнака, а "Днепр-1" сыгарет против "Вадуца" из Лихтенштейна. Из других любопытных матчей, лондонской "Арсенал" примет на своем поле норвежский "Буде Глимт", а кипрская "Омония" — "Манчестер Юнайтед.

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