"Динамо" – "Ренн": кияни без основного воротаря і з примарною надією

Після трьох програшів "Динамо" завдання виходу на подальший етап ускладнилося, третє місце у групі B дозволить продовжити участь у єврокубках — але вже в Лізі конференцій, турнірі рангом нижче.

Related video

У четвер, 13 жовтня, на полі польської "Краковії" відбудеться матч Ліги Європи між київським "Динамо" та французьким "Ренном". Початок — о 19:45. Тренер Мірча Луческу вважає, що його команда не заслуговувала на поразки в попередніх матчах.

Після трьох програшів "Динамо" ускладнило собі завдання виходу на подальший етап турніру, третє місце у групі також дозволить продовжити участь у єврокубках — але вже в Лізі конференцій. Нині ж "Динамо" посідає останнє 4-е місце, нижче за навіть кіпрську "Ларнакі".

[ + – ] Огляд попереднього матчу "Динамо" — "Рух" — з 1:27

Водночас, після перерви на матчі збірних кияни дещо покращили своє становище у турнірній таблиці Чемпіонату України — обіграли ужгородський "Минай" і львівський "Рух" із рахунком 3:0. Однак у низці інтенсивних матчів єврокубків забракло концентрації на останніх хвилинах.

[ + – ] Пресконференція перед матчем за участю Мірчі Луческу й Іллі Забарного

Тренер "Ренна" Брюно Женезе розраховує посісти перше місце у групі. Після трьох ігор в активі його команди 7 очок, стільки ж у турецького "Фенербахче". Він сказав, що чекає на складний поєдинок з українською командою і нагадав, що перемогу його підопічні у минулому матчі вирвали лише на останніх хвилинах. Женезе також зазначив технічну оснащеність деяких динамівців.

[ + – ] "Динамо" у попередньому матчі у Франції [ + – ] "Динамо" у попередньому матчі у Франції

Травмовані футболісти

У матчі проти французів не зіграє голкіпер Денис Бойко, його замінить Руслан Нещерет — номінально третій воротар команди. За словами тренера Мірчі Луческу, в Дениса Бойка приблизно така сама травма, що й у Миколи Шапаренка — розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Потрібна операція, а орієнтовний термін відновлення приблизно пів року. Як другий воротар в основну команду викликано 17-річного Юрія Авраменка.

"Ренну" в майбутньому поєдинку не допоможе бельгійський нападник Жеремі Доку, захисник із Малі Амарі Траоре та португальський півзахисник Шека. Але повернувся Камалдін Сулемана, який був відсутній у першому матчі з динамівцями.

[ + – ] Тренування динамівців перед матчем до Ліги Європи.

Матч Ліги Європи "Динамо" — "Ренн": де дивитись

Матч "Динамо" — "Ренн" покаже офіційний транслятор Ліги Європи в Україні Megogo та Volia TV.

Прогнози букмекерів на матч "Динамо" — "Ренн"

Фаворитом букмекери вважають гостьову команду. На перемогу "Динамо" пропонується ставка з коефіцієнтом приблизно 5, на нічию — 4, на перемогу гостей — 1,75.

Можливим результатом зустрічі буде результативна нічия, коефіцієнт на ставку "обидві заб'ють" — 1,84.

Інші матчі Ліги Європи та Ліги конференцій

Цього ігрового дня в Лізі Європи в динамівській групі B зійдуться "Фенербахче" та "АЕК" Ларнака, а "Дніпро-1" сигарет проти "Вадуца" з Ліхтенштейну. З інших цікавих матчів, лондонській "Арсенал" прийме на своєму полі норвезький "Буде Глімт", а кіпрська "Омонія" — "Манчестер Юнайтед".

Раніше Фокус повідомляв про те, що після небезпечного зіткнення у матчі "Реал" — "Шахтар" голкіпер Анатолій Трубін показав фото з перемотаною головою та опухлою бровою. За словами Карло Анчелотті, захисник Антоніо Рюдігер радий, що забив важливий гол, незважаючи на болісне зіткнення з воротарем "Шахтаря". Зрештою "Реал" зіграв унічию 1:1 та вийшов у плей-оф.