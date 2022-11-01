В Шотландии талантливый украинский беженец выиграл престижный теннисный турнир (видео)

13-летний Арсений Опришко недавно стал первой ракеткой LTA Scotland для 16-летних. Семья украинцев переехала в дом Марка Маккули. Шотландец шутит, что даже помог отцу юного теннисиста перейти с водки на виски.

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Тинейджер из Украины обратил на себя внимание представителей теннисного мира после победы на престижном турнире в Шотландии. Об этом сообщает STV News.

13-летний Арсений Опришко недавно стал первой ракеткой LTA Scotland для 16-летних.

В июле из-за вторжения российских войск в Украину Арсений вместе с родителями Вадимом и Ольгой переехали в дом Марка Маккули в Эдинбурге.

"Мы и другие представители теннисного сообщества пригласили семью беженцев. Мы вместе обедаем и смотрим телевизор, ходим на прогулки с собакой", — пояснил шотландец, который предоставил жилье украинцам. Он пошутил, что даже помог отцу юного теннисиста перейти с водки на виски.

[ + – ] 13-летний Арсений Опришко победил на теннисном турнире для 16-летних

В феврале семья украинцев впервые за три года решила поехать за границу. Они прибыли в Египет, и в ту же неделю в Украине началась война.

Воздушное пространство было закрыто, и украинцы оказались в отеле с чемоданом, полным летних вещей. Постояльцы отеля решили помочь и оплатить рейс украинцев в Германию. Однако власти этой страны отказались принимать их как беженцев, поскольку они приехали из Египта, где нет боевых действий.

В дальнейшем семья Арсения узнала о так называемой программе "суперспонсорства" правительства Шотландии. С тех пор украинцы начали вливаться в шотландское общество.

"Мы как одна семья. Иногда готовит Марк, иногда Ольга — это чудо. Я так рад, что Арсений в безопасном месте и не слышит разрывы бомб, мы все поддерживаем друг друга. Мы встретили так много удивительных и добрых людей. Так рад быть здесь", — сказал Вадим.

Арсений занимается теннисом в местном центре Edinburgh Leisure, который предложил переселенцам бесплатный доступ в спортзал. По словам тренера Майкла Миллара, подросток демонстрирует задатки выше среднего для своего возраста, и надеется, что его прогресс будет продолжаться.

Суперспонсорство для беженцев из Украины в Шотландии

Эта программа ускоряет переезд. Не нужно заблаговременно искать принимающую семью и ждать — достаточно указать в качестве принимающей стороны (спонсора) правительство Шотландии.

Напомним, что беженка из Украины обвинила британку в рабстве. По словам жительницы Великобритании, та просто попросила ее помыть посуду.

Ранее Фокус сообщал, что беженцев из Украины собираются выселить из отеля в Шотландии до 18 ноября.