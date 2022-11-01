У Шотландії талановитий український біженець виграв найпрестижніший тенісний турнір (відео)

13-річний Арсеній Опришко нещодавно став першою ракеткою LTA Scotland для 16-річних. Сім'я українців переїхала в дім Марка Маккулі. Шотландець жартує, що навіть допоміг батькові юного тенісиста перейти з горілки на віскі.

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Тінейджер з України привернув увагу представників тенісного світу після перемоги на престижному турнірі в Шотландії. Про це повідомляє STV News.

13-річний Арсеній Опришко нещодавно став першою ракеткою LTA Scotland для 16-річних.

У липні через вторгнення російських військ в Україну Арсен разом із батьками Вадимом та Ольгою переїхали до будинку Марка Маккулі в Единбурзі.

"Ми та інші представники тенісної спільноти запросили сім'ю біженців. Ми разом обідаємо та дивимося телевізор, ходимо на прогулянки із собакою", — пояснив шотландець, який надав житло українцям. Він пожартував, що навіть допоміг батькові юного тенісиста перейти з горілки на віскі.

[ + – ] 13-річний Арсеній Опришко переміг на тенісному турнірі для 16-річних

У лютому родина українців уперше за три роки вирішила поїхати за кордон. Вони прибули до Єгипту, і того ж тижня в Україні почалася війна.

Повітряний простір закритий, і українці опинилися в готелі з валізою, повною літніх речей. Постояльці готелю вирішили допомогти та сплатити рейс українців до Німеччини. Однак влада цієї країни відмовилася приймати їх як біженців, оскільки вона приїхала з Єгипту, де немає бойових дій.

Надалі сім'я Арсенія дізналася про так звану програму "суперспонсорства" уряду Шотландії. Відтоді українці почали вливатись у шотландське суспільство.

"Ми як одна родина. Іноді готує Марк, іноді Ольга — це диво. Я такий радий, що Арсен у безпечному місці і не чує розриви бомб, ми всі підтримуємо одне одного. Ми зустріли так багато дивовижних та добрих людей. Так радий бути тут ", — сказав Вадим.

Арсеній займається тенісом у місцевому центрі Edinburgh Leisure, який запропонував переселенцям безплатний доступ до спортзалу. За словами тренера Майкла Міллара, підліток демонструє задатки вищі за середні для свого віку, і сподівається, що його прогрес триватиме.

Суперспонсорство для біженців з України в Шотландії

Ця програма прискорює переїзд. Не треба заздалегідь шукати сім'ю, яка приймає, і чекати — достатньо вказати як приймаючу сторону (спонсора) уряд Шотландії.

Нагадаємо, що біженка з України звинуватила британку в рабстві. За словами мешканки Великобританії, та просто попросила її помити посуд.

Раніше Фокус повідомляв, що біженців з України мають намір виселити з готелю в Шотландії до 18 листопада.