Канадец Альфонсо Дэвис "уничтожил карьеру" бельгийского футболиста на чемпионате мира (видео)

Эпизод в матче Канада – Бельгия стал вирусным в соцсетях. Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс не устоял на ногах и комично рухнул на траву после роскошного финта техничного канадца.

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Футбольные болельщики пришли к выводу о том, что звезда канадской сборной Альфонсо Дэвис на Чемпионата мира в Катаре "уничтожил" дальнейшую карьеру бельгийского полузащитника Юри Тилеманса. Роскошным приемом канадский латераль уложил бельгийца на газон. Об этом сообщает The Sun.

Подопечные тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса все же обыграли команду с североамериканского континента, несмотря на то, что канадцы продемонстрировали содержательный футбол.

[ + – ] Альфонсо Дэвис в матче против Бельгии

Несмотря на незабитый пенальти, 22-летний Альфонсо Дэвис, который на клубном уровне защищает цвета мюнхенской "Баварии", был одним из лучших на поле.

Эпизод, в котором в борьбе с Дэвисом хавбек бельгийцев Юри Тилеманс приземлился на пятую точку, очень показателен в плане технической оснащенности канадца. Идя по левому флангу, Дэвис сделал финт и резко сместился в центр. Тилеманс, очевидно, не ожидавший подобного от оппонента, потерял равновесие и комично рухнул на траву.

Ролик, на котором Дэвис проносится мимо уже лежачего соперника, стал весьма популярен в сети. Кто-то из болельщиков написал, что он только что подвел итог карьере бельгийского футболиста.

Болельщик лондонского "Арсенала", с которым слухи связывают дальнейшее будущее бельгийского полузащитника, высказался о том, что не хочет видеть его в составе своей команды, поскольку образ сидящего на пятой точке футболиста теперь надолго останется в памяти.

Перед началом чемпионата в Катаре, считалось, что Бельгия с ее звездным составом может пройти достаточно далеко по турнирной сетке, но, судя по всему, Роберто Мартинесу предстоит серьезная работа. В воскресенье его команду ждет противостояние с Хорватией. Финалист прошлого мундиаля в своем первом матче сыграл вничью с Марокко.

"Это была настолько сложная игра, а Канада была намного лучше нас. Нам пришлось демонстрировать разносторонность своей игры, и я рад, что в конечном итоге мы добились победы", — резюмировал Мартинес.

Напомним, что стало известно, с каким словами защитник Саудовской Аравии обратился к Лионелю Месси во время стартового матча с Аргентиной. Саудиты стали авторами первой сенсации на чемпионате — обыграли аргентинцев со счетом 2:1. Когда, неожиданно для всех, они повели в счете, защитник команды Али Аль-Булайхи подошел к Месси и толкнул его. Затем он сжал в кулак свою футболку и потряс ею, демонстрируя национальную гордость. На помощь Месси поспешили другие аргентинцы, которые отвели свою звезду от соперника.

Ранее Фокус сообщал, что Роберт Левандовски обещал привезти в Катар цвета Украины. Но на матч против Мексики он вышел с капитанской повязкой в другой расцветке, возможно, имеет место запрет со стороны организаторов турнира, которые не хотят, чтобы турнир превратился в "площадку для политических заявлений". Польский бомбардир все еще не может забить на чемпионатах мира. Результат матча Мексика – Польша: 0:0.