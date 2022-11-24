Канадець Альфонсо Девіс "знищив кар'єру" бельгійського футболіста на чемпіонаті світу (відео)

Епізод у матчі Канада – Бельгія став вірусним у соцмережах. Бельгійський півзахисник Юрі Тілеманс не встояв на ногах і комічно звалився на траву після розкішного фінта технічного канадця.

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Футбольні вболівальники дійшли висновку про те, що зірка канадської збірної Альфонсо Девіс на Чемпіонаті світу в Катарі "знищила" подальшу кар'єру бельгійського півзахисника Юрі Тілеманса. Розкішним нападом канадський латераль уклав бельгійця на газон. Про це повідомляє The Sun.

Підопічні тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса все ж таки обіграли команду з північноамериканського континенту, попри те, що канадці продемонстрували змістовний футбол.

[ + – ] Альфонсо Девіс у матчі проти Бельгії

Попри незабитий пенальті, 22-річний Альфонсо Девіс, який на клубному рівні захищає кольори мюнхенської "Баварії", був одним з найкращих на полі.

Епізод, у якому у боротьбі з Девісом півзахисник бельгійців Юрі Тілеманс приземлився на п'яту точку, дуже показовий у плані технічної оснащеності канадця. Ідучи лівим флангом, Девіс зробив фінт і різко змістився в центр. Тілеманс, який, очевидно, не чекав подібного від опонента, втратив рівновагу і комічно впав на траву.

Ролик, на якому Девіс проноситься повз уже лежачого суперника, став дуже популярним у мережі. Хтось з вболівальників написав, що він щойно підбив підсумок кар'єрі бельгійського футболіста.

Вболівальник лондонського "Арсеналу", з яким чутки пов'язують подальше майбутнє бельгійського півзахисника, висловився про те, що не хоче бачити його у складі своєї команди, оскільки образ футболіста, який сидить на п'ятій точці, тепер надовго залишиться в пам'яті.

Перед початком чемпіонату в Катарі, вважалося, що Бельгія з її зірковим складом може пройти досить далеко по турнірній сітці, але, зважаючи на все, Роберто Мартінес чекає серйозна робота. У неділю на його команду чекає протистояння з Хорватією. Фіналіст минулого мундіалю у своєму першому матчі зіграв унічию з Марокко.

"Це була настільки складна гра, а Канада була набагато кращою за нас. Нам довелося демонструвати різнобічність своєї гри, і я радий, що зрештою ми здобули перемогу", — резюмував Мартінес.

Нагадаємо, що стало відомо, з яким словами захисник Саудівської Аравії звернувся до Ліонеля Мессі під час стартового матчу з Аргентиною. Саудити стали авторами першої сенсації на чемпіонаті — обіграли аргентинців з рахунком 2:1. Коли, несподівано для всіх, вони повели у рахунку, захисник команди Алі Аль-Булайхи підійшов до Мессі та штовхнув його. Потім він стиснув у кулак свою футболку і потрусив нею, демонструючи національну гордість. На допомогу Мессі поспішили інші аргентинці, котрі відвели свою зірку від суперника.

Раніше Фокус повідомляв, що Роберт Левандовскі обіцяв привезти до Катару кольори України. Але на матч проти Мексики він вийшов з капітанською пов'язкою в іншому забарвленні, можливо, була заборона з боку організаторів турніру, які не хочуть, щоб турнір перетворився на "майданчик для політичних заяв". Польський бомбардир досі не може забити на чемпіонатах світу. Підсумок матчу Мексика – Польща: 0:0.