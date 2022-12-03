Украинец Беринчик вышел на бой против Менди в форме спецподразделения ГУР Kraken (видео)

Букмекеры считают украинца явным фаворитом предстоящего противостояния. Беринчик – призер чемпионатов мира и Олимпиады, в его арсенале больше технических приемов.

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В субботу, 3 декабря, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоится бой за титул интернационального чемпиона WBO в легком весе между Денисом Беринчиком и французом Иваном Менди. На свой бой украинец вышел в форме спецподразделения Kraken. Поединок пройдет вечером 3 декабря. Об этом сообщает Sportarena.

Бой Беринчик – Менди: где смотреть?

Боксерский поединок в Украине будет транслировать медиасервис "Мегого".

Для Дениса Беринчика это уже 17-й поединок в карьере и первый с декабря прошлого года. Французский боксер — 37-летний Иван Менди — считается достаточно опытным. За его плечами 53 выхода на профессиональный ринг. В 47 из них он одерживал победы при пяти поражениях, еще один бой завершился вничью.

Примечательно, что Менди ни разу не проиграл нокаутом.

Однако букмекеры считают украинца явным фаворитом предстоящего противостояния.

Беринчик – призер чемпионатов мира и Олимпиады, в его арсенале больше технических приемов.

Ставка на победу Беринчика принимается с коэффициентом 1,19, коэффициент на победу Менди — 6. Ничья — 28.

Напомним, что смертельно больного Пеле поместили в хоспис, ему отменили химиотерапию. Во время медосмотра в прошлом году у Короля футбола диагностировали опухоль толстой кишки.

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