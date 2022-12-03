Українець Берінчик вийшов на бій проти Менді у формі спецпідрозділу ГУР Kraken (відео)

Букмекери вважають українця явним фаворитом майбутнього протистояння. Берінчик — призер чемпіонатів світу та Олімпіади, у його арсеналі більше технічних прийомів.

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У суботу, 3 грудня, на стадіоні "Тоттенхем Хотспур Стедіум" відбудеться бій за титул міжнародного чемпіона WBO у легкій вазі між Денисом Берінчиком та французом Іваном Менді. На свій бій українець вийшов у формі спецпідрозділу Kraken. поєдинок пройде ввечері 3 грудня. Про це повідомляє Sportarena.

Бій Берінчик — Менді: де дивитися?

Боксерський поєдинок в Україні транслюватиме медіасервіс "Мегого".

Для Дениса Берінчика це вже 17-й поєдинок у кар'єрі та перший із грудня минулого року. Французький боксер — 37-річний Іван Менді вважається досить досвідченим. За його плечима 53 виходи на професійний ринг. У 47 із них він здобув перемоги при п'яти поразках, ще один бій завершився внічию.

Цікаво, що Менді жодного разу не програв нокаутом.

Однак, букмекери вважають українця явним фаворитом майбутнього протистояння.

Берінчик — призер чемпіонатів світу та Олімпіади, у його арсеналі більше технічних прийомів.

Ставка на перемогу Берінчика приймається з коефіцієнтом 1,19, коефіцієнт на перемогу Менді — 6. Нічия — 28.

Нагадаємо, що смертельно хворого на Пеле помістили в хоспіс, йому скасували хіміотерапію. Під час медогляду минулого року у Короля футболу діагностували пухлину товстої кишки.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина їде додому після Чемпіонату світу в Катарі 2022 року, а Японія посіла перше місце у своїй групі і зіграє у плей-оф зі збірною Хорватії.