Сборная Японии переиграла очередного фаворита на Чемпионате мира 2022. Более того, в плей-офф могли бы выйти и костариканцы. В матче против Германии Коста Рика до 73-й минуты вела 2:1 — благодаря голам Ельцина Техеды и Хуана Варгаса.

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Сборная Японии стала, пожалуй, главной сенсацией перед матчами плей-офф на ЧМ в Катаре, где накануне, 1 декабря, состоялись решающие поединки в Группе E. Перед последним туром интрига в этом квартете состояла в том, что считавшиеся перед стартом чемпионата явными андердогами Япония и Коста Рика могли хоронить надежды записных фаворитов Германии и Испании. В итоге японцы сотворили очередную сенсацию — переиграла испанцев со счетом 2:1 и заняли первое место.

"Красная фурия", несмотря на поражение, пробилась в плей-офф благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных мячей по сравнению с немцами. Бундестим, в свою очередь, переиграла костариканцев 4:2, но этой победы оказалось недостаточно: чтобы пройти дальше, немцам нужно было выигрывать буквально с хоккейным счетом.

Германия – Коста Рика 4:2

Более того, еще на 70-й минуте Коста Рика вела 2:1, и при таком раскладе дальше по турнирной сетке прошли бы уже японцы с костариканцами, а обеим европейским командам пришлось бы возвращаться домой. После гола немца Сержа Гнабри десятый номер костариканской команды Ельцин Техеда счет сравнял, а затем Хуан Варгас вывел центрально-американскую команду вперед.

[ + – ] Ельцин Техеда празднует забитый гол

Все же немцы благодаря дублю Кая Хаверца матч выиграли, но победа лишь подсластила горькую пилюлю.

Полузащитник Ельцин Техеда получил свое имя в честь первого президента РФ. Маме Техеды, которая в 90-х отслеживала новостные сводки, понравилось звучание фамилии Бориса Николаевича, рассказывал футболист в интервью российским журналистам сам футболист. К слову, для Латинской Америки называть детей в честь советских руководителей — обычная практика. Здесь живут десятки Троцких, Брежневых и Сталиных. В Эквадоре, например, например, до 2021 года пост президента занимал Ленин Морено.

[ + – ] Кай Хаверц отвечает на вопросы журналистов после вылета с Чемпионата мира в Катаре

Япония – Испания 2:1

В первом своем матче на ЧМ японцы переиграли немцев, а вот теперь оказались сильнее испанцев — с тем же счетом 2:1, и, опять же, дожали соперника во втором тайме. Нападающий сборной Испании Альваро Мората счет открыл. В привычной манере головой замкнул фланговый навес защитника Сесара Аспиликуэты. Но во втором тайме японцы за шесть минут забили дважды в ворота Унаи Симона.

[ + – ] Рицу Доан

Едва начался второй тайм, как Рицу Доан, полузащитник "Фрайбурга" (к слову, большая часть футболистов сборной Японии выступает в Европе, по преимуществу в Германии) воспользовался неверным выбором позиции голкипера "Красной фурии" и сравнял счет.

[ + – ] Ао Танака

А затем Ао Танаке удалось протолкнуть мяч в ворота после того, как Каору Митома успел сделать передачу практически с лицевой линии. Рефери засчитал гол после продолжительных консультаций и просмотров эпизода на VAR-мониторе.

[ + – ] Чемпионат мира в Катаре 2022: японцы празднуют выход в плей-офф

Теперь Японии предстоит сыграть с Хорватией, финалистом прошлого чемпионата мира, а Испании, которая пробились в плей-офф лишь благодаря победе немцев над костариканцами, — с Марокко.

Напомним, что игрок сборной Бразилии необычным способом попытался привлечь удачу на матчи Чемпионата мира. Родриго решил позаимствовать голевой магии у легендарного Роналдо.

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