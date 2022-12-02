Збірна Японії переграла чергового фаворита на Чемпіонаті світу 2022 року. Понад те, в плей-оф могли б вийти і костариканці. У матчі проти Німеччини Коста-Ріка до 73-ї хвилини вела 2:1 завдяки голам Єльцина Техеди та Хуана Варгаса.

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Збірна Японії стала, мабуть, головною сенсацією перед матчами плей-оф на ЧС у Катарі, де напередодні, 1 грудня, відбулися вирішальні поєдинки в Групі E. Перед останнім туром інтрига у цьому квартеті полягала у тому, зо Японія і Коста Ріка, які перед стартом чемпіонату вважалися явними андердогами, могли поховати сподівання записників лідерів Німеччини та Іспанії. У результаті японці створили чергову сенсацію — переграли іспанців з рахунком 2:1 і посіли перше місце.

"Червона фурія", незважаючи на поразку, пробилася у плей-оф завдяки найкращій різниці забитих/пропущених м'ячів порівняно з німцями. Бундестім, зі свого боку, переграла костариканців 4:2, але цієї перемоги виявилося замало: щоб пройти далі, німцям потрібно було вигравати буквально з хокейним рахунком.

Німеччина — Коста-Ріка 4:2

Понад те, ще на 70-й хвилині Коста Ріка вела 2:1, і за такого розкладу далі турнірною сіткою пройшли б уже японці з костариканцами, а обом європейським командам довелося б повертатися додому. Десятий номер костариканської команди Єльцин Техеда зрівняв рахунок, а потім Хуан Варгас вивів центральноамериканську команду вперед.

[ + – ] Єльцин Техеда святкує забитий гол

Все ж таки німці завдяки дублю Кая Хавертца матч виграли, але перемога лише підсолодила гірку пігулку.

Півзахисник Єльцин Техеда одержав своє ім'я на честь першого президента РФ. Мамі Техеди, яка у 90-х відслідковувала новини, сподобалося звучання прізвища Бориса Миколайовича, розповідав футболіст в інтерв'ю російським журналістам сам футболіст. До речі, для Латинської Америки називати дітей на честь радянських керівників є звичайною практикою. Тут живуть десятки Троцьких, Брежнєвих та Сталіних. В Еквадорі, наприклад, наприклад, до 2021 року пост президента обіймав Ленін Морено.

[ + – ] Кай Хаверц відповідає на запитання журналістів після вильоту з Чемпіонату світу у Катарі

Японія — Іспанія 2:1

У першому своєму матчі на ЧС японці переграли німців, а ось тепер виявилися сильнішими за іспанців — з тим самим рахунком 2:1, і, знову ж таки, дотиснули суперника у другому таймі. Нападник збірної Іспанії Альваро Мората відкрив рахунок. У звичній манері головою замкнув фланговий навіс захисника Сесара Аспілікуети. Але у другому таймі японці за шість хвилин забили двічі у ворота Унаї Сімона.

[ + – ] Ріцу Доан

Щойно розпочався другий тайм, як Ріцу Доан, півзахисник "Фрайбурга" (до речі, більша частина футболістів збірної Японії виступає в Європі, переважно в Німеччині) скористався неправильним вибором позиції голкіпера "Червоної фурії" і зрівняв рахунок.

[ + – ] Ао Танака

А потім Ао Танака вдалося проштовхнути м'яч у ворота після того, як Каору Мітома встиг зробити передачу з лицьової лінії. Рефері зарахував гол після тривалих консультацій та переглядів епізоду на VAR-моніторі.

[ + – ] Чемпіонат світу в Катарі 2022: японці святкують вихід у плей-оф

Тепер Японія має зіграти з Хорватією, фіналістом минулого чемпіонату світу, а Іспанії, яка пробилася у плей-оф лише завдяки перемозі німців над костариканцями, — з Марокко.

Нагадаємо, що гравець збірної Бразилії у незвичайний спосіб спробував залучити удачу на матчі Чемпіонату світу. Родріго вирішив запозичити гольову магію у легендарного Роналдо.

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