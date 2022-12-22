Аргентина осталась без первого места в рейтинге ФИФА, несмотря на победу ЧМ-2022

Все дело в третьем голе француза Киллиана Мбаппе в ворота аргентинцев в финальном матче, благодаря которому сборная Бразилии удержалась на первом месте. Победа в основное время гарантировала бы лидерство одному из финалистов Чемпионата мира.

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Несмотря на триумф в Катаре под руководством тренера Лионеля Скалони, национальная сборная Аргентины в обновленном рейтинге ФИФА поднялась только на вторую строчку. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола.

После драматичной победы в матче, который аналитики называют лучшим финалом в истории чемпионатов мира, да и просто лучшим матчем в истории — камбэк на последних минутах основного времени, два гола в овертайме и развязка в серии пенальти — Аргентина все же не смогла потеснить Бразилию с первого места в рейтинге сборных. Хотя бразильцы вылетели еще в четвертьфинале катарского чемпионата.

[ + – ] Бразилия сохранила первое место в рейтинге

Бразильцы удержались на первом месте благодаря третьему голу нападающего Киллиана Мбаппе в ворота аргентинцев. Победа же в основной время в финале ЧМ гарантировала бы одному из финалистов первое место в рейтинге.

[ + – ] Сборная Бразилии на Чемпионате мира в Катаре

Франция поднялась на одну строчку и стала третьей, тогда как провалившиеся в Катаре бельгийцы, которые не вышли из своей группы, опустились на четвертое место.

Англия, уступившая Франции в четвертьфинале, удержалась на пятом месте. Нидерланды, Хорватия, Италия, Португалия и Испания остались в первой десятке.

Главным сюрпризом стало то, что Германия, которая не смогла выйти в плей-офф, опустилась на 14 строчку.

Лучшую динамику показала сборная Марокко, которая, перепрыгнув через Сенегал, поднялась на 11 место — и теперь считается самой рейтинговой африканской сборной.

[ + – ] Сборная Украины поднялась на 26-ю строчку

Что касается сборной Украины, то, несмотря на отсутствие на главном мировом форуме, желто-синие с 27-го места в рейтинге поднялись на 26-е, — за счет неудачных выступлений Уэльса и Сербии.

Напомним, что Месси признали лучшим футболистом ЧМ-2022, и, помимо Кубка мира, он увез из Катара еще и "Золотой мяч", а нападающему сборной Франции Киллиану Мбаппе вручили "Золотую бутсу".

Ранее Фокус сообщал, что снимок Лионеля Месси с Кубком мира набрал рекордное число лайков в Instagram. Прежде рекорд принадлежал фотографии обычного куриного яйца.