Аргентина залишилася без першого місця у рейтингу ФІФА, незважаючи на перемогу в ЧС-2022

Вся справа у третьому голі француза Кілліана Мбаппе у ворота аргентинців у фінальному матчі, завдяки якому збірна Бразилії втрималася на першому місці. Перемога в основний час гарантувала лідерство одному з фіналістів Чемпіонату світу.

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Незважаючи на тріумф у Катарі під керівництвом тренера Ліонеля Скалоні, національна збірна Аргентини в оновленому рейтингу ФІФА піднялася лише на другий рядок. Про це повідомляє сайт Міжнародної федерації футболу.

Після драматичної перемоги в матчі, який аналітики називають найкращим фіналом в історії чемпіонатів світу, та й просто найкращим матчем в історії — камбек на останніх хвилинах основного часу, два голи в овертаймі та розв'язка в серії пенальті — Аргентина все ж таки не змогла потіснити Бразилію з першого місця у рейтингу збірних. Хоча бразильці вилетіли ще у чвертьфіналі катарського чемпіонату.

[ + – ] Бразилія зберегла перше місце у рейтингу

Бразильці втрималися на першому місці завдяки третьому голу нападника Кілліана Мбаппе у ворота аргентинців. Перемога ж в основний час у фіналі ЧС гарантувала б одному з фіналістів перше місце у рейтингу.

[ + – ] Збірна Бразилії на Чемпіонаті світу у Катарі

Франція піднялася на один рядок і стала третьою, тоді як бельгійці, що провалилися в Катарі, які не вийшли зі своєї групи, опустилися на четверте місце.

Англія, яка поступилася Франції у чвертьфіналі, утрималася на п'ятому місці. Нідерланди, Хорватія, Італія, Португалія та Іспанія залишилися у першій десятці.

Головним сюрпризом стало те, що Німеччина, яка не змогла вийти у плей-офф, опустилася на 14 рядок.

Найкращу динаміку показала збірна Марокко, яка, перестрибнувши через Сенегал, піднялася на 11 місце – і тепер вважається найрейтинговішою африканською збірною.

[ + – ] Збірна України піднялася на 26-й рядок

Щодо збірної України, то, незважаючи на відсутність на головному світовому форумі, жовто-сині з 27-го піднялися на 26-е місце — за рахунок невдалих виступів у Катарі Уельсу та Сербії.

Нагадаємо, що Мессі визнали найкращим футболістом ЧС-2022, таким чином, окрім Кубка світу, він отримав ще й "Золотий м'яч" турніру, а нападникові збірної Франції Кілліану Мбаппе вручили "Золоту бутсу".

Раніше Фокус повідомляв, що знімок Ліонеля Мессі з Кубком світу набрав рекордну кількість лайків у Instagram. Насамперед рекорд належав фотографії курячого яйця.