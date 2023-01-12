Александр Петраков ушел из сборной Украины и, возможно, освободил место для Реброва

Представители ассоциации поблагодарили Петракова и его штаб за профессионализм и победы. В частности, отметили триумф на Чемпионате мира 2019 года сборной до 20 лет. По данным журналистов, следующим наставником Желто-синих, скорее всего, станет Сергей Ребров.

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Украинская ассоциация футбола прекратила сотрудничество с главным тренером национальной сборной Александром Петраковым. Об этом сообщается на сайте УАФ.

Представители ассоциации поблагодарили Петракова и тренерский штаб сборной за профессионализм и победы, в частности, отметили триумф на Чемпионате мира 2019 года сборной до 20 лет.

"УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы в должности главного тренера национальной команды", — говорится в сообщении.

Александр Петраков тоже поблагодарил УАФ за возможность поработать с национальной командой:

"Для меня этот период жизни навсегда останется теплым воспоминанием в сердце", — сказал он.

"Мы стремились добиваться высоких результатов и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства", — добавил он.

Под руководством Петракова сборная сыграла 15 матчей (6 побед, 7 ничьих, 2 поражения, при разнице забитых и пропущенных 23-13).

Сергей Ребров — следующий тренер сборной?

По данным журналистов, вакантную должность, судя по всему, займет Сергей Ребров, нынешний наставник клуба "Аль-Айн" из ОАЭ.

Сообщается, что у футбольной ассоциации и бывшего тренера "Динамо" Киев уже есть предварительные договоренности. Вместе с тем, неизвестно, когда именно Ребров приступит к новой работе и каким образом удастся договориться с клубом из Эмиратов.

Напомним, что эстонские футболисты извинились за ужин с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Ассоциация футбольных болельщиков Эстонии осудила футболистов за фото с Карпиным. Фанаты напомнили о его высказываниях в 2014 году: "Родился не в Эстонии, а в Советском Союзе".

Ранее Фокус сообщал, что, несмотря на победу на Чемпионате мира, Аргентина осталась без первого места в рейтинге ФИФА. Все из-за третьго гола француза Киллиана Мбаппе в ворота аргентинцев в финальном матче.