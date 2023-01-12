Олександр Петраков пішов зі збірної України та, можливо, звільнив місце для Реброва

Представники асоціації подякували Петракову та його штабу за професіоналізм і перемоги. Зокрема, згадали тріумф на Чемпіонаті світу 2019 року збірної до 20 років. За даними журналістів, наступним наставником Жовто-синіх, найімовірніше, стане Сергій Ребров.

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Українська асоціація футболу припинила співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим. Про це повідомляється на сайті УАФ.

Представники асоціації подякували Петракову та тренерському штабу збірної за професіоналізм і перемоги, зокрема, згадали тріумф на Чемпіонаті світу 2019 року збірної до 20 років.

"УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм і незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди", — йдеться у повідомленні.

Олександр Петраков також подякував УАФ за можливість попрацювати з національною командою:

"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці", — сказав він.

"Ми прагнули досягати високих результатів і подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави", — додав він.

Під керівництвом Петракова збірна зіграла 15 матчів (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки, за різниці забитих і пропущених 23-13).

Сергій Ребров — наступний тренер збірної?

За даними журналістів, вакантну посаду, зважаючи на все, обійме Сергій Ребров, нинішній наставник клубу "Аль-Айн" з ОАЕ.

Повідомляється, що футбольна асоціація і колишній тренер "Динамо" Київ уже мають попередні домовленості. Водночас, невідомо, коли саме Ребров почне нову роботу і як вдасться домовитися з клубом з Еміратів.

Нагадаємо, що естонські футболісти вибачилися за вечерю з головним тренером збірної Росії Валерієм Карпіним. Асоціація футбольних уболівальників Естонії засудила футболістів за фото із Карпіним. Фанати нагадали про його висловлювання у 2014 році: "Народився не в Естонії, а в Радянському Союзі".

Раніше Фокус повідомляв, що, незважаючи на перемогу на Чемпіонаті світу, Аргентина залишилася без першого місця у рейтингу ФІФА. Все через третій гол француза Кілліана Мбаппе у ворота аргентинців у фінальному матчі.