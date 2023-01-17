5 млн евро и 50% от перепродажи: Виктор Цыганков перешел в каталонскую "Жирону" (видео)

Руководство "Динамо" планировало продлить соглашение с полузащитником "на взаимовыгодных условиях", но представители игрока настояли на трансфере уже этой зимой.

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Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков перешел в испанскую "Жирону" на условиях полноценного трансфера. Руководство киевского клуба получит 5 миллионов евро, а также 50% от суммы возможной будущей продажи игрока сборной Украины. Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".

Соглашение с каталонской "Жироной" рассчитано до окончания сезона 2026/27.

[ + – ] Виктор Цыганков в Жироне

Контракт воспитанника винницкого футбола с "Динамо" истекал летом 2023 года, динамовское руководство планировало продлить соглашение на взаимовыгодных условиях, однако штаб консультантов футболиста попросил клуб о трансфере в уже зимнее межсезонье, говорится в публикации пресс-службы "Динамо".

[ + – ] Цыганков знакомится с представителями нового клуба

Статистика Виктора Цыганкова в играх за "Динамо"

Полузащитник выходил на поле в футболке "Динамо" в 236 матчах 64 из которых — еврокубковые.

На счету Виктора 94 гола, и 64 результативные передачи. 77 мячей он забил в Украинской премьер-лиге, 4 — в Кубке Украины, еще 13 — в ворота зарубежных команд.

В сезоне 2018/2021 Цыганков признавался лучшим футболистом Украины.

Напомним, что "Челси" представил Михаила Мудрика, за которого "Шахтеру" с учетом бонусов перечислят 100 млн евро.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" продал Михаила Мудрика в Англию за 100 миллионов евро, при этом 20 млн руководство "горняков" перечислит в фонд помощи Украине.