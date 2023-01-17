5 млн євро та 50% від перепродажу: Віктор Циганков перейшов у каталонську "Жирону" (відео)
Керівництво "Динамо" планувало продовжити угоду з півзахисником "на взаємовигідних умовах", але представники гравця наполягли на трансфері вже цієї зими.
Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков перейшов до іспанської "Жирони" на умовах повноцінного трансферу. Керівництво київського клубу отримає 5 мільйонів євро, а також 50% від суми можливого майбутнього продажу гравця збірної України. Про це повідомляється на офіційному сайті "Динамо".
Угода з каталонською "Жироною" розрахована до закінчення сезону 2026/27.
Контракт вихованця вінницького футболу з "Динамо" спливав улітку 2023 року, динамівське керівництво планувало продовжити угоду на взаємовигідних умовах, проте штаб консультантів футболіста попросив клуб про трансфер у вже зимове міжсезоння, йдеться у публікації пресслужби "Динамо".
Статистика Віктора Циганкова в іграх за "Динамо"
Півзахисник виходив на поле у футболці "Динамо" у 236 матчах, 64 з яких — єврокубкові.
На рахунку Віктора 94 голи, та 64 результативні передачі. 77 м'ячів він забив в Українській прем'єр-лізі, 4 — у Кубку України, ще 13 — у ворота закордонних команд.
У сезоні 2018/2021 Циганков визнавався найкращим футболістом України.
Нагадаємо, що "Челсі" представив Михайла Мудрика, за якого "Шахтарю" з урахуванням бонусів перекажуть 100 млн євро.
Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" продав Михайла Мудрика в Англію за 100 мільйонів євро, при цьому 20 млн керівництво "гірників" перекаже до фонду допомоги Україні.