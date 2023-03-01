Умер Жюст Фонтен, рекордсмен по забитым голам на Чемпионате мира 1958 (фото)

Большую часть клубной карьеры легенда французского футбола провел в "Реймсе", с которым доходил до финала Кубка европейских чемпионов 1959 года. Однако в 1962 году в 28-летнем возрасте из-за двойного перелома ноги был вынужден повесить бутсы на гвоздь.

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Легендарный французский футболист Жюст Фонтен, обладатель рекорда по числу забитых голов на одном чемпионате мира, умер утром 1 марта в возрасте 89 лет. Об этом сообщает L'Équipe.

В шести матча Чемпионата мира 1958 года в Швеции Фонтен забил 13 мячей, а французского сборная заняла итоговое третье место.

[ + – ] Жюст Фонтен, Кубок мира 1958

Француз марокканского происхождения входит в четверку лучших голеадоров чемпионатов всех времен, наряду с Лео Месси.

"Звезда французского футбола, выдающийся нападающий, легендарный игрок "Реймса"", — так отозвались на известие о смерти своего бывшего футболиста представители клуба и выразили соболезнования семье.

[ + – ] Сентябрь 2015 на матче Лиги-1

"Икона французского футбола, которая ушла от нас", — написали представители "ПСЖ", еще один одного клуба, за который выступал Фонтен. Около 50 лет тому назад нападающий был лидером парижской команды, которая вышла Лигу-1.

[ + – ] Жюст Фонтен в полуфинале Кубка мира 1958

Тренер французской сборной Дидье Делам сказал, что смерть Фонтена опечалила всех, кто любит футбол.

Начиная с кубковых матчей в среду, 1 марта, все футбольные поединки на полях Франции будут начинаться с минуты аплодисментов в память о бывшем игроке.

Выдающийся нападающий и обладатель рекорда

Только три футболиста забивали больше голов на чемпионатах мира, чем Фонтен. Стоит также учитывать, что он играл только на одном, в 1958-м.

[ + – ] Кубок мира 1958, в матче против ФРГ

Да и появление на шведском чемпионате во многом было стечением обстоятельств. Туда Фонтен поехал из-за травм основных нападающих сборной — Тадеуша Чисовского и своего одноклубника по "Реймсу" Рене Блияра.

На полях Швеции нападающий забивал в каждом матче Франции, а в матче за третье место против ФРГ, который "синие" выиграли со счетом 6:3, Фонтен сделал покер.

[ + – ] Жюст Фонтен, Кубок мира 1958

В общей сложности на его счету 30 голов в 21 матче за "Ле Блю" с 1953 по 1960 гг.

Большую часть игровой карьеры Фонтен провел в "Реймсе", за который забил 145 гола в 152 матчах и трижды он выигрывал чемпионат страны. В 1959 году "Реймс" дошел до финала Кубка европейских чемпионов, где уступил "Реалу", в составе которого блистали Альфредо ди Стефано и Ференц Пушкаш.

[ + – ] Жюст Фонтен в финале Кубка чемпионов против "Реала"

Фонтен также защищал цвета "Ниццы" и марокканской "Касабланки", но в 1962 году из-за двойного перелома ноги был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 28-летнем возрасте.

Тренерская карьера Жюста Фонтена

В качестве тренера в 1967 году он в двух матчах руководил французской сборной, а затем встал у руля "ПСЖ" и 1974 году вывел команду в первый дивизион, откуда парижане пока еще не вылетали.

[ + – ] На тренерской скамейке во время матча "ПСЖ"

Дальше была "Тулуза" и сборная Марокко, страна, в которой Фонтен родился. На Кубке африканских наций в 1980 году его команда заняла третье место.

[ + – ] Жюст Фонтен и Пеле

В 2004 году Пеле включил Фонтена в свой список 125 величайших из ныне живущих футболистов, в котором также значится и имя Андрея Шевченко.

[ + – ] Жюст Фонтен и Раймон Копа 2006

Напомним, что Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Король футбола страдал рядом прогрессирующих заболеваний.

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