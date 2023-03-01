Помер Жуст Фонтен, рекордсмен із забитих голів на Чемпіонаті світу 1958 (фото)

Більшість клубної кар'єри легенда французького футболу провела в "Реймсі", з яким доходив до фіналу Кубка європейських чемпіонів 1959 року. Однак у 1962 році у 28-річному віці через подвійний перелом ноги був змушений повісити бутси на цвях.

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Легендарний французький футболіст Жуст Фонтен, володар рекорду за кількістю забитих голів на одному чемпіонаті світу, помер вранці 1 березня у віці 89 років. Про це повідомляє L'Équipe.

У шести матчах Чемпіонату світу 1958 року у Швеції Фонтен забив 13 м'ячів, а французька збірна посіла підсумкове третє місце.

[ + – ] Жуст Фонтен, Кубок світу 1958

Француз марокканського походження входить до четвірки найкращих голеадорів чемпіонатів усіх часів поряд із Лео Мессі.

"Зірка французького футболу, видатний нападник, легендарний гравець "Реймсу", — так відгукнулися на звістку про смерть свого колишнього футболіста представники клубу та висловили співчуття родині.

[ + – ] Вересень 2015 року на матчі Ліги-1

"Ікона французького футболу, яка пішла від нас", — написали представники ПСЖ, ще одного клубу, за який виступав Фонтен. Близько 50 років тому нападник був лідером паризької команди, яка вийшла в Лігу-1.

[ + – ] Жуст Фонтен у півфіналі Кубка світу 1958

Тренер французької збірної Дідьє Дешам сказав, що смерть Фонтена засмутила всіх, хто любить футбол.

Починаючи з кубкових матчів у середу, 1 березня, всі футбольні поєдинки на полях Франції починаються з хвилини оплесків на згадку про колишнього гравця.

Видатний нападник і володар рекорду

Лише троє футболістів забивали більше голів на чемпіонатах світу, ніж Фонтен. Варто також враховувати, що він грав лише на одному, 1958-го.

[ + – ] Кубок світу 1958, у матчі проти ФРН

Та й поява на шведському чемпіонаті багато в чому була збігом обставин. Туди Фонтен поїхав через травми основних нападників збірної — Тадеуша Чисовського та свого одноклубника з "Реймсу" Рене Бліяра.

На полях Швеції нападник забивав у кожному матчі Франції, а в матчі за третє місце проти ФРН, який "сині" виграли з рахунком 6:3, Фонтен зробив покер.

[ + – ] Жуст Фонтен, Кубок світу 1958

Загалом на його рахунку 30 голів у 21 матчі за "Ле Блю" з 1953 по 1960 роки.

Більшу частину ігрової кар'єри Фонтен провів у "Реймсі", за який забив 145 голів у 152 матчах, і тричі він вигравав чемпіонат країни. У 1959 році "Реймс" дійшов до фіналу Кубка європейських чемпіонів, де поступився "Реалу", у складі якого сяяли Альфредо ді Стефано та Ференц Пушкаш.

[ + – ] Жуст Фонтен у фіналі Кубка чемпіонів проти "Реалу"

Фонтен також захищав кольори "Ніцци" та марокканської "Касабланки", але в 1962 році через подвійний перелом ноги був змушений повісити бутси на цвях у 28-річному віці.

Тренерська кар'єра Жуста Фонтена

Як тренер у 1967 році він у двох матчах керував французькою збірною, а потім став біля керма ПСЖ і 1974 року вивів команду в перший дивізіон, звідки парижани поки що не вилітали.

[ + – ] На тренерській лаві під час матчу ПСЖ

Далі була "Тулуза" та збірна Марокко, країни, в якій Фонтен народився. На Кубку африканських націй 1980 року його команда посіла третє місце.

[ + – ] Жюст Фонтен і Пеле

У 2004 році Пеле включив Фонтена у свій список 125 найбільших футболістів, що нині живуть, де також значиться й ім'я Андрія Шевченка.

[ + – ] Жуст Фонтен і Раймон Копа 2006

Нагадаємо, що Пеле помер 29 грудня 2022 року у віці 82 роки. Король футболу страждав на низку захворювань, які прогресували.

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