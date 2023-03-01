Помер Жуст Фонтен, рекордсмен із забитих голів на Чемпіонаті світу 1958 (фото)
Більшість клубної кар'єри легенда французького футболу провела в "Реймсі", з яким доходив до фіналу Кубка європейських чемпіонів 1959 року. Однак у 1962 році у 28-річному віці через подвійний перелом ноги був змушений повісити бутси на цвях.
Легендарний французький футболіст Жуст Фонтен, володар рекорду за кількістю забитих голів на одному чемпіонаті світу, помер вранці 1 березня у віці 89 років. Про це повідомляє L'Équipe.
У шести матчах Чемпіонату світу 1958 року у Швеції Фонтен забив 13 м'ячів, а французька збірна посіла підсумкове третє місце.
Француз марокканського походження входить до четвірки найкращих голеадорів чемпіонатів усіх часів поряд із Лео Мессі.
"Зірка французького футболу, видатний нападник, легендарний гравець "Реймсу", — так відгукнулися на звістку про смерть свого колишнього футболіста представники клубу та висловили співчуття родині.
"Ікона французького футболу, яка пішла від нас", — написали представники ПСЖ, ще одного клубу, за який виступав Фонтен. Близько 50 років тому нападник був лідером паризької команди, яка вийшла в Лігу-1.
Тренер французької збірної Дідьє Дешам сказав, що смерть Фонтена засмутила всіх, хто любить футбол.
Починаючи з кубкових матчів у середу, 1 березня, всі футбольні поєдинки на полях Франції починаються з хвилини оплесків на згадку про колишнього гравця.
Видатний нападник і володар рекорду
Лише троє футболістів забивали більше голів на чемпіонатах світу, ніж Фонтен. Варто також враховувати, що він грав лише на одному, 1958-го.
Та й поява на шведському чемпіонаті багато в чому була збігом обставин. Туди Фонтен поїхав через травми основних нападників збірної — Тадеуша Чисовського та свого одноклубника з "Реймсу" Рене Бліяра.
На полях Швеції нападник забивав у кожному матчі Франції, а в матчі за третє місце проти ФРН, який "сині" виграли з рахунком 6:3, Фонтен зробив покер.
Загалом на його рахунку 30 голів у 21 матчі за "Ле Блю" з 1953 по 1960 роки.
Більшу частину ігрової кар'єри Фонтен провів у "Реймсі", за який забив 145 голів у 152 матчах, і тричі він вигравав чемпіонат країни. У 1959 році "Реймс" дійшов до фіналу Кубка європейських чемпіонів, де поступився "Реалу", у складі якого сяяли Альфредо ді Стефано та Ференц Пушкаш.
Фонтен також захищав кольори "Ніцци" та марокканської "Касабланки", але в 1962 році через подвійний перелом ноги був змушений повісити бутси на цвях у 28-річному віці.
Тренерська кар'єра Жуста Фонтена
Як тренер у 1967 році він у двох матчах керував французькою збірною, а потім став біля керма ПСЖ і 1974 року вивів команду в перший дивізіон, звідки парижани поки що не вилітали.
Далі була "Тулуза" та збірна Марокко, країни, в якій Фонтен народився. На Кубку африканських націй 1980 року його команда посіла третє місце.
У 2004 році Пеле включив Фонтена у свій список 125 найбільших футболістів, що нині живуть, де також значиться й ім'я Андрія Шевченка.
Нагадаємо, що Пеле помер 29 грудня 2022 року у віці 82 роки. Король футболу страждав на низку захворювань, які прогресували.
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