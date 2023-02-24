В 1/8 Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Фейенордом", лидером чемпионата Нидерландов
Волей жребия донецкому "Шахтеру" выпал "Фейенорд" из Роттердама, который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов.
После неожиданной победы над французским "Ренном" "Шахтеру" в 1/8 Лиги Европы будет противостоять "Фейенорд" из Роттердама, который лидирует в турнирной таблице Эредивизии. Жеребьевка транслировалась на официальном сайте УЕФА, в ней участвовали команды из 10 стран.
После 22 сыгранных туров в национальном первенстве Нидерландов роттердамский "Фейенорд" лидирует с 49 очками, следом идет амстердамский "Аякс" с 46 очками.
Все пары 1/8 Лиги Европы:
- "Шахтер" — "Фейенорд"
- "Юнион Сент-Жилуаз" — "Унион" Берлин
- "Ювентус" — "Фрайбург"
- "Спортинг" — "Арсенал"
- "Рома" — "Реал Сосьедад"
- "Севилья" — "Фенербахче"
- "Байер" Леверкузен — "Фенербахче"
- "Манчестер Юнайтед" — "Бетис"
Представители УЕФА отметили 7 сейвов Анатолия Трубина в предыдущей встрече "Шахтера" против "Ренна".
Украинский голкипер вытянул серию послематчевых пенальти в неудачно складывавшемся матче во Франции за выход в 1/8 Лиги Европы.
Трубин также претендует на звание игрока недели в Лиге Европы, наряду с полузащитником "Ювентуса" Анхелем Ди Марией, который отличился хет-триком в матче против "Нанта", полузащитником "Байера" Флорианом Виртцем, а также хорватским защитником берлинского "Униона" Йосипом Джурановичем.
Ранее Фокус сообщал, что в первом матче против "Ренна" "Шахтер" добился незначительного преимущества — 2:1. Это был первый официальный матч "горняков" в 2023 году, и украинские футболисты удержали победный счет.