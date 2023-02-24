В 1/8 Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Фейенордом", лидером чемпионата Нидерландов

Волей жребия донецкому "Шахтеру" выпал "Фейенорд" из Роттердама, который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов.

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После неожиданной победы над французским "Ренном" "Шахтеру" в 1/8 Лиги Европы будет противостоять "Фейенорд" из Роттердама, который лидирует в турнирной таблице Эредивизии. Жеребьевка транслировалась на официальном сайте УЕФА, в ней участвовали команды из 10 стран.

[ + – ] "Шахтер" сыграет в Лиге Европы с "Фейенордом" из Роттердама

После 22 сыгранных туров в национальном первенстве Нидерландов роттердамский "Фейенорд" лидирует с 49 очками, следом идет амстердамский "Аякс" с 46 очками.

[ + – ] Турнирная таблица чмпионата Нидерландов

Все пары 1/8 Лиги Европы:

"Шахтер" — "Фейенорд"

"Юнион Сент-Жилуаз" — "Унион" Берлин

"Ювентус" — "Фрайбург"

"Спортинг" — "Арсенал"

"Рома" — "Реал Сосьедад"

"Севилья" — "Фенербахче"

"Байер" Леверкузен — "Фенербахче"

"Манчестер Юнайтед" — "Бетис"

[ + – ] Все пары в 1/8 Лиги Европы

Представители УЕФА отметили 7 сейвов Анатолия Трубина в предыдущей встрече "Шахтера" против "Ренна".

[ + – ] "Ренн" – "Шахтер" обзор матча Лиги Европы

Украинский голкипер вытянул серию послематчевых пенальти в неудачно складывавшемся матче во Франции за выход в 1/8 Лиги Европы.

[ + – ] Анатолий Трубин — возможный игрок недели в Лиге Европы

Трубин также претендует на звание игрока недели в Лиге Европы, наряду с полузащитником "Ювентуса" Анхелем Ди Марией, который отличился хет-триком в матче против "Нанта", полузащитником "Байера" Флорианом Виртцем, а также хорватским защитником берлинского "Униона" Йосипом Джурановичем.

Ранее Фокус сообщал, что в первом матче против "Ренна" "Шахтер" добился незначительного преимущества — 2:1. Это был первый официальный матч "горняков" в 2023 году, и украинские футболисты удержали победный счет.