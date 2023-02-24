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Спорт

В 1/8 Ліги Європи "Шахтар" зіграє з "Феєнордом", лідером чемпіонату Нідерландів

"Шахтар" святкує перемогу у матчі проти "Ренна"
Фото: Twitter | "Шахтар" святкує перемогу в матчі проти "Ренна"

Волею жереба донецькому "Шахтарю" випав "Феєнорд" із Роттердама, який очолює турнірну таблицю чемпіонату Нідерландів.

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Після несподіваної перемоги над французьким "Ренном" "Шахтарю" в 1/8 Ліги Європи протистоятиме "Феєнорд" із Роттердама, який лідирує у турнірній таблиці Ередивізі. Жеребкування транслювалось на офіційному сайті УЄФА, в ньому брали участь команди з 10 країн.

"Шахтар" зіграє в Лізі Європи з "Фейєнордом" з Роттердама Fullscreen
"Шахтар" зіграє в Лізі Європи з "Феєнордом" із Роттердама

Після 22 зіграних турів у національній першості Нідерландів роттердамський "Феєнорд" лідирує із 49 очками, слідом йде амстердамський "Аякс" із 46 очками.

Турнірна таблиця чмпіонату Нідерландів Fullscreen
Турнірна таблиця чмпіонату Нідерландів

Усі пари 1/8 Ліги Європи:

  • "Шахтар" — "Феєнорд"
  • "Юніон Сент-Жиллуаз" — "Уніон" Берлін
  • "Ювентус" — "Фрайбург"
  • "Спортінг" — "Арсенал"
  • "Рома" — "Реал Сосьєдад"
  • "Севілья" — "Фенербахче"
  • "Баєр" Леверкузен — "Фенербахче"
  • "Манчестер Юнайтед" — "Бетіс"
Усі пари в 1/8 Ліги Європи Fullscreen
Усі пари в 1/8 Ліги Європи

Представники УЄФА відзначили 7 сейвів Анатолія Трубіна у попередній зустрічі "Шахтаря" проти "Ренна".

"Ренн" – "Шахтар" огляд матчу Ліги Європи

Український голкіпер витяг серію післяматчевих пенальті в матчі, що невдало складався у Франції, за вихід в 1/8 Ліги Європи.

Анатолій Трубін — гравець тижня УЄФА Fullscreen
Анатолій Трубін — можливий гравець тижня в Лізі Європи

Трубін також претендує на звання гравця тижня в Лізі Європи, разом із півзахисником "Ювентуса" Анхелем Ді Марією, який відзначився хет-триком у матчі проти "Нанта", півзахисником "Баєра" Флоріаном Віртцем, а також хорватським захисником берлінського "Уніону" Йосипом Юрановичем.

Раніше Фокус повідомляв, що в першому матчі проти "Ренна" "Шахтар" досяг незначної переваги — 2:1. Це був перший офіційний матч "гірників" у 2023 році, й українські футболісти втримали переможний рахунок.