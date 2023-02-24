В 1/8 Ліги Європи "Шахтар" зіграє з "Феєнордом", лідером чемпіонату Нідерландів
Волею жереба донецькому "Шахтарю" випав "Феєнорд" із Роттердама, який очолює турнірну таблицю чемпіонату Нідерландів.
Після несподіваної перемоги над французьким "Ренном" "Шахтарю" в 1/8 Ліги Європи протистоятиме "Феєнорд" із Роттердама, який лідирує у турнірній таблиці Ередивізі. Жеребкування транслювалось на офіційному сайті УЄФА, в ньому брали участь команди з 10 країн.
Після 22 зіграних турів у національній першості Нідерландів роттердамський "Феєнорд" лідирує із 49 очками, слідом йде амстердамський "Аякс" із 46 очками.
Усі пари 1/8 Ліги Європи:
- "Шахтар" — "Феєнорд"
- "Юніон Сент-Жиллуаз" — "Уніон" Берлін
- "Ювентус" — "Фрайбург"
- "Спортінг" — "Арсенал"
- "Рома" — "Реал Сосьєдад"
- "Севілья" — "Фенербахче"
- "Баєр" Леверкузен — "Фенербахче"
- "Манчестер Юнайтед" — "Бетіс"
Представники УЄФА відзначили 7 сейвів Анатолія Трубіна у попередній зустрічі "Шахтаря" проти "Ренна".
Український голкіпер витяг серію післяматчевих пенальті в матчі, що невдало складався у Франції, за вихід в 1/8 Ліги Європи.
Трубін також претендує на звання гравця тижня в Лізі Європи, разом із півзахисником "Ювентуса" Анхелем Ді Марією, який відзначився хет-триком у матчі проти "Нанта", півзахисником "Баєра" Флоріаном Віртцем, а також хорватським захисником берлінського "Уніону" Йосипом Юрановичем.
Раніше Фокус повідомляв, що в першому матчі проти "Ренна" "Шахтар" досяг незначної переваги — 2:1. Це був перший офіційний матч "гірників" у 2023 році, й українські футболісти втримали переможний рахунок.