В 1/8 Ліги Європи "Шахтар" зіграє з "Феєнордом", лідером чемпіонату Нідерландів

Волею жереба донецькому "Шахтарю" випав "Феєнорд" із Роттердама, який очолює турнірну таблицю чемпіонату Нідерландів.

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Після несподіваної перемоги над французьким "Ренном" "Шахтарю" в 1/8 Ліги Європи протистоятиме "Феєнорд" із Роттердама, який лідирує у турнірній таблиці Ередивізі. Жеребкування транслювалось на офіційному сайті УЄФА, в ньому брали участь команди з 10 країн.

[ + – ] "Шахтар" зіграє в Лізі Європи з "Феєнордом" із Роттердама

Після 22 зіграних турів у національній першості Нідерландів роттердамський "Феєнорд" лідирує із 49 очками, слідом йде амстердамський "Аякс" із 46 очками.

[ + – ] Турнірна таблиця чмпіонату Нідерландів

Усі пари 1/8 Ліги Європи:

"Шахтар" — "Феєнорд"

"Юніон Сент-Жиллуаз" — "Уніон" Берлін

"Ювентус" — "Фрайбург"

"Спортінг" — "Арсенал"

"Рома" — "Реал Сосьєдад"

"Севілья" — "Фенербахче"

"Баєр" Леверкузен — "Фенербахче"

"Манчестер Юнайтед" — "Бетіс"

[ + – ] Усі пари в 1/8 Ліги Європи

Представники УЄФА відзначили 7 сейвів Анатолія Трубіна у попередній зустрічі "Шахтаря" проти "Ренна".

[ + – ] "Ренн" – "Шахтар" огляд матчу Ліги Європи

Український голкіпер витяг серію післяматчевих пенальті в матчі, що невдало складався у Франції, за вихід в 1/8 Ліги Європи.

[ + – ] Анатолій Трубін — можливий гравець тижня в Лізі Європи

Трубін також претендує на звання гравця тижня в Лізі Європи, разом із півзахисником "Ювентуса" Анхелем Ді Марією, який відзначився хет-триком у матчі проти "Нанта", півзахисником "Баєра" Флоріаном Віртцем, а також хорватським захисником берлінського "Уніону" Йосипом Юрановичем.

Раніше Фокус повідомляв, що в першому матчі проти "Ренна" "Шахтар" досяг незначної переваги — 2:1. Це був перший офіційний матч "гірників" у 2023 році, й українські футболісти втримали переможний рахунок.