Первую ракетку РФ Касаткину освистали на Roland Garros после проигрыша Свитолиной (видео)

Некоторые фанаты принялись свистеть в адрес Дарьи Касаткиной после уже традиционного нерукопожатия в матчах украинцев и россиян. Хотя лучшая теннисистка РФ — одна из немногих ее соотечественников, кто открыто высказывается против войны в Украине.

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Публика, собравшаяся на матче за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Дарьей Касаткиной и украинкой Элиной Свитолиной, освистала представительницу России после поражения. Об этом сообщает The Daily Mail.

Зная позицию украинских спортсменов не жать руки оппонентам из России или Беларуси, Касаткина после матча сделала одобрительный жест в сторону Свитолиной — показала большой палец. Украинка ответила взаимностью — тоже на языке жестов.

Свитолина и Касаткина обменялись жестами

Эли Свитолина празднует победу

Однако некоторые из фанатов принялись освистывать россиянку, когда та уходила с корта. После этого Касаткина написала в Twitter, что уезжает из Парижа с очень горьким чувством.

"Все эти дни, после каждого матча, который я сыграла в Париже, я всегда ценила и благодарила публику за поддержку игроков. Но вчера меня освистали лишь за то, что я проявила уважение к позиции соперника не жать руки", — написала теннисистка.

Обращение Дарьи Касаткиной к публике на Ролан Гаррос

Девятая ракетка мира Дарья Касаткина, пожалуй, громче других своих соотечественников из мира спорта, в том числе и спортсменов из Беларуси, высказывались против российского вторжения в Украину, что вызвало немало гневных откликов на родине.

Касаткина сказала, что свист публики ее расстроил, но пообещала вернуться на корты "Ролан Гаррос" в следующем году. Как бы то ни было, ее игра запомнилась. В одном из предыдущих своих матчей она сделала так называемый твиннер — завершила розыгрыш эффектным ударом, стоя спиной к сетке, который даже назвали "ударом турнира".

"Удар турнира" на корте Ролан Гаррос

В 1/8 финала Элина Свитолина встретится с Ариной Соболенко, которая решила отказаться от пресс-конференции после того, как ей стали задавать неудобные вопросы о войне в Украине и поддержке в адрес белорусского политика Александра Лукашенко.

Эли Свитолина — после выхода в 1/8 Ролан Гаррос

Также сообщалось, что Андрей Шевченко и Александр Зинченко впервые вернулись домой с начала войны и были удивлены нынешними реалиями.