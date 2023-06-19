Евро-2024: Англия на "Олд-Траффорд" разгромила Северную Македонию 7:0 (видео)

Команда Трех львов, пожалуй, с хоккейным счетом переиграла балканскую сборную. По разу отличились Рашфорд и Филлипс, на счету Кейна — дубль, а Букайо Сака сделал хет-трик.

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В понедельник, 19 июня, сборная Англии принимала команду Северной Македонии в матче отборочного этапа группы С за выход на Евро-2024.

Англичане добились уверенной победы на манчестерском "Олд-Траффорде". Разгром македонской сборной случился еще в первом тайме. Харри Кейн, главный бомбардир команды Гарета Саутгейта, положил начало на 29-й минуте.

Спустя еще десять минут Англия счет удвоила: отличился Букайо Сака. Маркус Рэшфорд забил третий на последней минуте основного времени матча после ошибки защитников и перепасовки Кейна с Хендерсоном ему оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Уже на второй минуте второго тайма Сака сделал дубль.

Второй гол в матче Букайо Сака

А на пятой — хет-трик.

Букайо Сака забивает третий гол в ворота "Крысных рысей", как называют македонскую команду

Полузащитник "Манчестер Сити" Кальвин Филлипс отличился дебютным голом за Англию, забив шестой мяч команды, после того, как македонцы совсем уж опустили руки.

Эта победа позволила англичанам упрочить свое лидерство в турнирной таблице Группы С. В четырех матчах команда Трех львов забила 15 и пропустила только один гол — от своих главных соперников по группе итальянцев.

Напомним, что Украина, хотя и не без труда, но переиграла сборную Мальты — с новым тренером Сергеем Ребровым это вторая победа подряд для Сине-желтых.

В предыдущем матче в Скопье Северная Македония упустила победу над Украиной, хотя после первого тайма вела 2:0.