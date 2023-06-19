Евро-2024: Англия на "Олд-Траффорд" разгромила Северную Македонию 7:0 (видео)
Команда Трех львов, пожалуй, с хоккейным счетом переиграла балканскую сборную. По разу отличились Рашфорд и Филлипс, на счету Кейна — дубль, а Букайо Сака сделал хет-трик.
В понедельник, 19 июня, сборная Англии принимала команду Северной Македонии в матче отборочного этапа группы С за выход на Евро-2024.
Англичане добились уверенной победы на манчестерском "Олд-Траффорде". Разгром македонской сборной случился еще в первом тайме. Харри Кейн, главный бомбардир команды Гарета Саутгейта, положил начало на 29-й минуте.
Спустя еще десять минут Англия счет удвоила: отличился Букайо Сака. Маркус Рэшфорд забил третий на последней минуте основного времени матча после ошибки защитников и перепасовки Кейна с Хендерсоном ему оставалось не промахнуться по пустым воротам.
Уже на второй минуте второго тайма Сака сделал дубль.
А на пятой — хет-трик.
Полузащитник "Манчестер Сити" Кальвин Филлипс отличился дебютным голом за Англию, забив шестой мяч команды, после того, как македонцы совсем уж опустили руки.
Эта победа позволила англичанам упрочить свое лидерство в турнирной таблице Группы С. В четырех матчах команда Трех львов забила 15 и пропустила только один гол — от своих главных соперников по группе итальянцев.
Напомним, что Украина, хотя и не без труда, но переиграла сборную Мальты — с новым тренером Сергеем Ребровым это вторая победа подряд для Сине-желтых.
В предыдущем матче в Скопье Северная Македония упустила победу над Украиной, хотя после первого тайма вела 2:0.