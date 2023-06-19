Євро-2024: Англія на "Олд-Траффорд" розгромила Північну Македонію 7:0 (відео)

Команда Трьох левів із хокейним рахунком переграла балканську збірну. По разу відзначилися Рашфорд і Філліпс, на рахунку Кейна — дубль, а Букайо Сака зробив хет-трик.

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У понеділок, 19 червня, збірна Англії приймала команду Північної Македонії у матчі відбірного етапу групи С за вихід на Євро-2024.

Англійці здобули впевнену перемогу на манчестерському "Олд-Траффорді". Розгром македонської збірної стався ще у першому таймі. Харрі Кейн, головний бомбардир команди Гарета Саутгейта, поклав йому початок.

Ще через десять хвилин Англія рахунок подвоїла: відзначився Букайо Сака. Маркус Решфорд забив третій на останній хвилині основного часу матчу після помилки захисників і перепасування Кейна з Хендерсоном йому залишалося не промахнутися по порожніми воротами.

Вже на другій хвилині другого тайму Сака робить дубль.

Другий гол у матчі Букайо Сака

А на п'ятій – хет-трик.

Букайо Сака забиває третій гол у ворота "Щурових рисів", як називають македонську команду

Півзахисник "Манчестер Сіті" Кальвін Філліпс відзначився дебютним голом за Англію, забивши шостий м'яч команди після того, як македонці вже зовсім опустили руки. А Кейн ще й реалізував пенальті.

Ця перемога дозволила англійцям зміцнити своє лідерство у турнірній таблиці Групи С. У чотирьох матчах команда Трьох левів забила 15 і пропустила лише один гол — від своїх головних суперників по групі італійців.

Нагадаємо, що Україна, хоч і не без зусиль, але переграла збірну Мальти — з новим тренером Сергієм Ребровим це друга перемога поспіль для Синьо-жовтих.

У попередньому матчі в Скоп'є Північна Македонія змарнувала перемогу над Україною, хоча після першого тайму вела 2:0.