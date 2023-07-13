Историческая победа: украинка и хорват выиграли "Уимблдон" в смешанном разряде (видео)

Для 30-летней украинки, которая прежде входила в топ-10 рейтинга WTA, Уимблдон-2023 стал и первым финалом турнира "Большого шлема".

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В четверг, 13 июля на Уимблдоне определились первые чемпионы. 7-я сеянная украинка Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем выиграла финал в парном разряде против Сюй Ифань из Китая и Йорана Флигена из Бельгии. Видео победного гейма опубликовано в официальном Twitter Уимблдона.

Победный удар Людмилы Киченок в финале Уимблдона в миксте

Матч Киченок — Павич длился 2 часа, 7 минут.

Для 30-летней Киченок, которая прежде входила в первую десятку рейтинга WTA, Уимблдон-2023 стал и первым финалом турнира "Большого шлема". В последний раз украинцы играли в финале Уимблдона в миксте в 2005 году, тогда это удалось Татьяне Перебийнис.

Для бывшей первой ракетка мири в парном разряде 30-летнего Мате Павича, уже шестое чемпионства на турнирах "Большого шлема".

В свою очередь, Элина Свитолина остановилась в шаге от финала в одиночном разряде Уимблдона-2023. И хотя в 1/4 финала она переиграла Ингу Свентек из Польши, все же в полуфинальном матче чешская теннисистка Маркета Вондроушова была сильнее.

Финальная подача Вондроушовой

Два сета завершились в пользу соперницы с одинаковым счетом 3:6, 3:6.

Элина Свитолина остановилась в шаге от финала, но ее выдающееся достижение не осталось незамеченным

Напомним, что впервые за 146 лет в строгом женском дресс-коде Уимблдона появились изменения. Теперь у участниц турнира станет на одну проблему меньше.