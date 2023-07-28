"Войдет в историю": Харлан прокомментировала решение МОК о квалификации на Олимпийские игры

По словам украинской спортсменки, она знала, чем рискует, когда отказалась пожать руку визави из России, но реакция украинского общества ее удивила.

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Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о квалификации ее на Олимпийские игры-2024. Соответствующий пост украинская спортсменка опубликовала на своей Facebook-страничке 28 июля.

"Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь невыносимую боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна Героев на твою защиту и меняет все в твоей жизни", — написала Ольга Харлан.

Спортсменка отметила, что знала, чем рискует, когда отказалась пожать руку своей "нейтральной" сопернице из России Анны Смирновой, но признавала, что реакция украинского общества ее удивила.

"Я знала чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной! То, что происходит сейчас, точно войдет в историю. Это что-то невероятное. Спасибо каждому из вас! Спасибо каждой организации моей любимой Украины, кто стал рядом со мной!", — отметила Харлан.

Она поблагодарила олимпийский комитет, главу Министерства спорта Вадима Гутцайта, а также украинские СМИ "десятки тысяч невероятных украинцев", которые повлияли на ситуацию, выражая свой протест против решения Международной федерации фехтования (FIE) о дисквалификации ее с Чемпионата мира.

"Вы все, мои дорогие, стали за меня, спасибо каждому! А наши бойцы ВСУ — это вообще любовь! Навсегда!" — резюмировала украинская спортсменка.

МОК приостановил дисквалификацию Ольги Харлан

Как сообщалось ранее, исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) приостановил дисквалификацию Ольги Харлан, которая отказалась пожать руку сопернице Анне Смирновой, как того требуют правила соревнования.

Харлан теперь разрешено участвовать в командном турнире саблисток на Чемпионате мира, однако после этого она будет временно отстранена на два месяца.

Кроме того, стало известно, что Международный олимпийский комитет предоставил украинской саблистке Ольге Харлан автоматическую квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. МОК отметил, что спортсменка столкнулась с "уникальной ситуацией", поскольку ее квалификационные баллы не могут быть учтены из-за дисквалификации. В связи с этим, ей будет предоставлена дополнительная квота на Олимпиаду.

Напомним, 27 июля после поединка 1/32 финала мирового первенства по фехтованию украинская спортсменка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской фехтовальщице Анне Смирновой, которая выступала под "нейтральным" статусом. Матч завершился со счетом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы.

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