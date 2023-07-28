"Увійде в історію": Харлан прокоментувала рішення МОК про кваліфікацію на Олімпійські ігри

За словами української спортсменки, вона знала, чим ризикує, коли відмовилася потиснути руку візаві з Росії, але реакція українського суспільства її здивувала.

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Українська шаблістка Ольга Харлан прокоментувала рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про кваліфікацію її на Олімпійські ігри-2024. Відповідний пост українська спортсменка опублікувала на своїй Facebook-сторінці 28 липня.

"Це саме той момент, коли не бачиш надії, відчуваєш нестерпний біль і розпач, думаєш, що залишився зовсім один. А потім встає ціла багатомільйонна країна Героїв на твій захист і змінює все у твоєму житті", — написала Ольга Харлан.

Спортсменка зазначила, що знала, чим ризикує, коли відмовилася потиснути руку своїй "нейтральній" суперниці з Росії Ганні Смірновій, але визнавала, що реакція українського суспільства її здивувала.

"Я знала чим ризикую, але не очікувала, що це сколихне все українське суспільство і всі долучаться до боротьби разом зі мною! Те, що відбувається зараз, точно увійде в історію. Це щось неймовірне. Дякую кожному з вас! Дякую кожній організації моєї улюбленої України, хто став поруч зі мною!", — зазначила Харлан.

Вона подякувала олімпійському комітету, голові Міністерства спорту Вадиму Гутцайту, а також українським ЗМІ та "десяткам тисяч неймовірних українців", які вплинули на ситуацію, висловлюючи свій протест проти рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) про дискваліфікацію її з Чемпіонату світу.

"Ви всі, мої дорогі, стали за мене, дякую кожному! А наші бійці ЗСУ — це взагалі любов! Назавжди!" — резюмувала українська спортсменка.

МОК призупинив дискваліфікацію Ольги Харлан

Як повідомлялося раніше, виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив дискваліфікацію Ольги Харлан, яка відмовилася потиснути руку суперниці Ганні Смірновій, як того вимагають правила змагання.

Харлан тепер дозволено брати участь у командному турнірі шаблісток на Чемпіонаті світу, однак після цього вона буде тимчасово відсторонена на два місяці.

Крім того, стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет надав українській шаблістці Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. МОК зазначив, що спортсменка зіткнулася з "унікальною ситуацією", оскільки її кваліфікаційні бали не можуть бути враховані через дискваліфікацію. У зв'язку з цим, їй буде надано додаткову квоту на Олімпіаду.

Нагадаємо, 27 липня після поєдинку 1/32 фіналу світової першості з фехтування українська спортсменка Ольга Харлан відмовилася потискати руку російській фехтувальниці Анні Смірновій, яка виступала під "нейтральним" статусом. Матч завершився з рахунком 15:7 на користь української фехтувальниці.

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