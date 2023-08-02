"Абсолютное неуважение": в Латвии выступили против участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024

Как отмечает глава НОК Латвии Янис Букс, ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпийским играм без поддержки своей страны.

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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии Янис Букс выступил против участия спортсменов из Российской Федерации и Беларуси в Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает латвийский портал LSM.

В публикации говорится, что РФ и Беларусь как страны не получат приглашения на Олимпиаду-2024, однако Международный олимпийский комитет (МОК) пока не решил, допускать ли спортсменов из этих стран к соревнованиям в нейтральном статусе.

Янис Букс считает, что россияне и белорусы не должны участвовать в Олимпийских играх во время войны в Украине, вне зависимости от их статуса.

"Это будет абсолютным неуважением к тем, кто погиб, кто был изгнан из своих домов. Многое зависит от позиции самих украинцев. Если украинцы будут очень и очень толерантны, то, я думаю, это обсуждение будет во многом снято с повестки дня, чего мне как человеку, как гражданину, не хотелось бы", — заявил Янис Букс.

Глава НОК Латвии также подчеркнул, что нейтральный флаг не меняет статус стран-агрессоров, так как ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпиаде без поддержки своей страны. По его словам, в РФ спорт и политика "идут рука об руку".

Напомним, что в интервью от 31 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан сказала, что стала жертвой провокации во время чемпионата мира, ведь ее позиция не пожимать руку россиянке Анне Смирновой была озвучена заблаговременно.

Ранее, 28 июля, Ольгу Харлан поддержала Федерации фехтования Германии. В организации отметили, что спортивные ассоциации должны чутко реагировать, когда украинские и российские спортсмены встречаются под нейтральными флагами.