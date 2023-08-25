Усик – Дюбуа: какие коэффициенты букмекеров на бой украинца и британца во Вроцлаве

Большинство контор принимают ставки на победу Усика с коэффициентом 1,11 (хотя прежде было — 1,10). В случае успеха Даниеля Дюбуа сумму ставки можно будет увеличить в 6,50 раза.

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Букмекеры считают 36-летнего украинского чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика явным фаворитом боя против 25-летнего британца Даниеля Дюбуа, который 26 августа состоится на открытой площадке в польском Вроцлаве. Пять дней назад букмекеры изменили коэффициенты на бой Усик — Дюбуа.

Большинство контор принимают ставки на победу Усика с коэффициентом 1,11 (хотя прежде было — 1,10). В случае успеха соперника, считающегося "андердогом", сумму ставки можно будет увеличить в 6,50 раза (прошлый коэффициент на победу Дюбуа — 7,00). Котировки на ничью остались прежними — 21,00.

Более того, изменились коэффициенты на то, каким именно будет исход поединка. Досрочная победа Усика прогнозируется с коэффициентом 1,50 (ранее было — 1,40). Успех украинского боксера по очкам оценивают на уровне 3,50 (хотя было — 3,80).

Успех Дюбуа в этом отношении, согласно предыдущему прогнозу, был на уровне 9,00 и 17,00 соответственно.

Напомним, что британские журналисты подсчитали, сколько украинский боксер заработает за бой Усик — Дюбуа. Сумма выплаты все же будет гораздо меньшей по сравнению с боем против британца Энтони Джошуа, за который он получил около 49 млн евро.

Ранее сообщалось о подробностях поездки Усика на передовую в Нью-Йорк Донецкой области, где боксер встретился с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила.