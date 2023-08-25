Усик — Дюбуа: які коефіцієнти букмекерів на бій українця і британця у Вроцлаві

Більшість контор приймають ставки на перемогу Усика з коефіцієнтом 1,11 (хоча раніше було — 1,10). У разі успіху Даніеля Дюбуа суму ставки можна буде збільшити в 6,50 раза.

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Букмекери вважають 36-річного українського чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика явним фаворитом бою проти 25-річного британця Даніеля Дюбуа, який 26 серпня відбудеться на відкритому майданчику в польському Вроцлаві. П'ять днів тому букмекери змінили коефіцієнти на бій Усик — Дюбуа.

Більшість контор приймають ставки на перемогу Усика з коефіцієнтом 1,11 (хоча раніше було — 1,10). У разі успіху суперника, якого вважають "андердогом", суму ставки можна буде збільшити в 6,50 раза (минулий коефіцієнт на перемогу Дюбуа — 7,00). Котирування на нічию залишилися колишніми — 21,00.

Ба більше, змінилися коефіцієнти на те, як саме завершиться поєдинок. Дострокова перемога Усика прогнозується з коефіцієнтом 1,50 (раніше було — 1,40). Успіх українського боксера за очками оцінюють на рівні 3,50 (хоча було — 3,80).

Успіх Дюбуа в цьому відношенні, згідно з попереднім прогнозом, був на рівні 9,00 і 17,00 відповідно.

Нагадаємо, що британські журналісти підрахували, скільки український боксер заробить за бій Усик — Дюбуа. Сума виплати все ж буде набагато меншою порівняно з боєм проти британця Ентоні Джошуа, за який він отримав близько 49 млн євро.

Раніше повідомлялося про подробиці поїздки Усика на передову в Нью-Йорк Донецької області, де боксер зустрівся з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила.