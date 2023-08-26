С флагом из Бахмута и песней: как прошла открытая тренировка Усика накануне боя с Дюбуа

Букмекеры отдают предпочтение украинскому спортсмену. Поединок начнется в 23:55 по Киеву.

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Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели открытую тренировку в польском Вроцлаве. Видео тренировки боксер опубликовал в инстаграме.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик провел 24 августа открытую тренировку накануне поединка. Поединок Усик — Дюбуа состоится уже сегодня, 26 августа.

Во время события украинский спортсмен показал навыки в жонглировании, станцевал, а также продемонстрировал скорость ног.

Кроме этого Александр Усик перед битвой взглядов вынес флаг, который был посвящен Бахмуту. Его подписали 11 военных из разных подразделений Сил обороны Украины.

Британец Даниэль Дюбуа провел обычную открытую тренировку, на которой показал собственные спортивные способности, в частности прыжки на скакалке.

Где посмотреть поединок Усик — Дюбуа?

Посмотреть поединок Усика можно будет на стриминговой платформе MEGOGO. Он будет доступен для всех видов платной подписки. Другие телеканалы не имеют права на показ. Во время вечера бокса состоится 12 боев в Польше. Главный поединок вечера состоится примерно в 23:55.

Напомним, 26 августа СМИ писали, что букмекеры считают фаворитом украинского боксера.

Также сообщалось, что следующим соперником Александра Усика после Дюбуа "обязан" будет стать Тайсон Фьюри