З прапором із Бахмута та піснею: як минуло відкрите тренування Усика напередодні бою з Дюбуа

Букмекери надають перевагу українському спортсмену. Поєдинок почнеться о 23:55 по Києву.

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Український боксер Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа провели відкрите тренування у польському Вроцлаві. Відео тренування боксер опублікував в інстаграмі.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик провів 24 серпня відкрите тренування напередодні поєдинку. Поєдинок Усик — Дюбуа відбудеться вже сьогодні, 26 серпня.

Під час події український спортсмен показав навички у жонглювання, станцював, а також продемонстрував швидкість ніг.

Окрім цього Олександр Усик перед змаганням поглядів виніс прапор, який було присвячено Бахмуту. Його підписали 11 військових з різних підрозділів Сил оборони України.

Британець Даніель Дюбуа провів звичайне відкрите тренування, на якому показав власні спортивні здібності, зокрема стрибки на скакалці.

Де подивитись поєдинок Усик — Дюбуа?

Подивитись поєдинок Усика можна буде на стримінговій платформі MEGOGO. Він буде доступний для всіх видів підписки. Інші телеканали не мають права на показ. Під час вечора боксу відбудеться 12 боїв в Польщі. Головний поєдинок вечора відбудеться приблизно о 23:55.

Нагадаємо, 26 серпня ЗМІ писали, що букмекери вважають фаворитом українського боксера.

Також повідомлялося, що наступним суперником Олександра Усика після Дюбуа "зобов'язаний" буде стати Тайсон Ф'юрі