Толерантность к агрессору: Украина не будет участвовать в турнирах УЕФА вместе с россиянами

По данным УАФ, решение о возвращении команд из России к участию в соревнованиях в разгар войны, которую ведет РФ против Украины, является безосновательным.

Related video

Украинская ассоциация футбола выразила свое негодование по поводу решения УЕФА о возобновлении участия сборных команд U-17 из России в международных соревнованиях. В официальном заявлении они подчеркнули, что Украина не намерена принимать участие в турнирах, где будут российские команды. Об этом стало известно из сайта УАФ.

"УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопуске всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций", — говорится в сообщении.

УАФ подтверждает свою решительную позицию и объявляет, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях, где присутствуют российские команды. Кроме того, УАФ обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой рассмотреть возможность бойкотировать предстоящие матчи, в случае участия команд из Российской Федерации, при условии их участия в турнирах.

Также в заявлении говорится что решение о возвращении команд из России к участию в соревнованиях в разгар войны, которую ведет РФ против Украины, является безосновательным и таким, что проявляет толерантность к российской агрессивной политике.

"Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предыдущее решение о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях", − отметили в Украинской ассоциации футбола.

УЕФА решила вернуть команды U-17 из РФ к соревнованиям

УЕФА принял решение вернуть к международным выступлениям команды U-17 из РФ.

Российским командам разрешили играть без российской формы и гимна, а матчи проводить на нейтральной территории. Журналист приводит объяснение исполкома УЕФА, который "вновь осудил незаконную войну России и подтвердил, что приостановка участия всех других команд России (клубов и национальных команд) будет оставаться в силе до конца конфликта в Украине".

Напомним, что дисциплинарный комитет УЕФА на заседании решил в связи с "проявлениями расизма" со стороны украинских болельщиков оштрафовать Украинскую федерацию футбола на 20 тысяч евро.