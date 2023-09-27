Толерантність до агресора: Україна не братиме участі в турнірах УЄФА разом із росіянами

За даними УАФ, рішення про повернення команд із Росії до участі в змаганнях у розпал війни, яку веде РФ проти України, є безпідставним.

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Українська асоціація футболу висловила своє обурення з приводу рішення УЄФА про відновлення участі збірних команд U-17 з Росії в міжнародних змаганнях. В офіційній заяві вони підкреслили, що Україна не має наміру брати участь у турнірах, де будуть російські команди. Про це стало відомо із сайту УАФ.

"УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА і ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою цих організацій", — ідеться в повідомленні.

УАФ підтверджує свою рішучу позицію і оголошує, що не братиме участі в жодних змаганнях, де присутні російські команди. Крім того, УАФ звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням розглянути можливість бойкотувати майбутні матчі, у разі участі команд з Російської Федерації, за умови їхньої участі в турнірах.

Також у заяві йдеться про те, що рішення про повернення команд із Росії до участі в змаганнях у розпал війни, яку веде РФ проти України, є безпідставним і таким, що виявляє толерантність до російської агресивної політики.

"Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення і залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із РФ від участі в міжнародних змаганнях", — зазначили в Українській асоціації футболу.

УЄФА вирішила повернути команди U-17 з РФ до змагань

УЄФА ухвалив рішення повернути до міжнародних виступів команди U-17 із РФ.

Російським командам дозволили грати без російської форми і гімну, а матчі проводити на нейтральній території. Журналіст наводить пояснення виконкому УЄФА, який "знову засудив незаконну війну Росії і підтвердив, що призупинення участі всіх інших команд Росії (клубів і національних команд) залишатиметься чинним до кінця конфлікту в Україні".

Нагадаємо, що дисциплінарний комітет УЄФА на засіданні вирішив у зв'язку з "проявами расизму" з боку українських уболівальників оштрафувати Українську федерацію футболу на 20 тисяч євро.