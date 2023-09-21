УЄФА заявила про "расистську поведінку" українських уболівальників на матчах Євро-2024

УАФ доведеться сплатити 33 тисячі євро штрафу за поведінку вболівальників на матчах національної команди у матчах проти збірних Англії та Італії.

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Дисциплінарний комітет УЄФА на засіданні вирішив у зв'язку з "проявами расизму" з боку українських уболівальників оштрафувати Українську федерацію футболу на 20 тисяч євро. Про це йдеться на сайті організації в четвер, 21 вересня.

Також УАФ зобов'язана заплатити 5 тисяч євро. Цей штраф застосували за використання фанатами піротехніки на трибунах. Окрім того, ще 8 тисяч присудили за блокування проходів на стадіоні.

Європейські футбольні функціонери вирішили, що національна команда України наступний матч проведе у відборі до Євро-2024 з частково закритими секторами на стадіоні. Зустріч відбудеться з Північною Македонією 14 жовтня у Празі. Це стосується не менше 5 тисяч місць. Щодо гри з Мальтою також є обмеження. УАФ заборонили продавати квитки українським уболівальникам.

Євро-2024: перспективи України

У матчі проти Англії, який пройшов у польському Вроцлаві, збірна України здобула нічию з рахунком 1:1. У зустрічі проти національної команди Італії, який відбувся в Мілані, українська збірна програла з рахунком 1:2.

Після п'яти матчів наша команда зберігає шанси на вихід до фінальної стадії змагань. Очевидно все вирішуватиметься в останній зустрічі з італійцями за шанс зайняти другу позицію у групі С.

Фото: livescore

Нагадаємо, у Лізі Чемпіонів 19 вересня футбольний клуб "Порту" здобув перемогу над українським "Шахтарем". "Дракони" вміло застосовував високий пресинг і відбір на половині поля суперника, що змусило помилятися, по суті, "експериментальний" захист "гірників".