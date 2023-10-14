Новый рекорд звезды: Роналду в шестой раз в карьере может сыграть на чемпионате Европы

В отборочном матче Роналду забил два мяча, таким образом сборная Португалии гарантировано попадает на европейское первенство. Футболист надеется, что никакие препятствия не помешают ему выступить на Чемпионате Европы.

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Сборная Португалии по футболу в рамках 7-го тура квалификации "Евро-2024" победила сборную Словакии, завоевав путевку на европейское первенство. Таким образом 38-летняя звезда команды Криштиану Роналду оказался на пороге нового рекорда — он в шестой раз в карьере примет участие в Чемпионате Европы. Об этом 14 октября сообщил ресурс UA-Футбол.

Сам легендарный нападающий эмоционально прокомментировал такую возможность, выразив надежду, что никакие препятствия не помешают ему принять участие в престижном турнире.

"Надеюсь, я буду на Евро-2024, потому что осталось еще много времени. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, я надеюсь сыграть. Я покинул Португалию рано, но это всегда будет мой дом. Они поддерживают меня на каждом стадионе в Португалии", – сказал Роналду.

Накануне в матче со словаками нападающий португальской сборной оформил дубль, став в результате одним из лучших бомбардиров отборочного тура. Это второй показатель, так как лидером турнира по числу забитых мячей стал игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который забил 9 мячей в ворота соперника. При этом Роналду уступил бельгийскому коллеге два мяча — в арсенале португальца семь голов.

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Отметим, что португальский нападающий регулярно выступает на Евро с 2004 года, а в 2016 году он со своей командой стал чемпионом Европы. Таким образом Роналду может повторно завоевать европейский трофей, который стал в свое время, по его словам, важнейшим достижением в его жизни и футбольной карьере.

Напомним, 18 сентября Криштиану Роналду прибыл в Иран, чтобы принять участие в своем первом матче Лиги чемпионов АФК 2023-24 за саудовский клуб "Аль-Насср" против "Персеполиса". Болельщики собрались на улицах Тегерана, чтобы увидеть своего кумира, и исполнили песню "Siuuu".