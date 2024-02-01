Первая в мире: Ярослава Магучих с рекордом выиграла турнир в Германии (видео)

Украинская спортсменка со второй попытки взяла планку 2,04 метра, установив новый лучший результат сезона в мире.

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Известная украинская спортсменка по прыжках в высоту Ярослава Магучих одержала победу на своем первом соревновании в 2024 году. 22-летняя атлетка из Днепра заняла первое место на турнире World Athletics Indoor Tour в городе Коттбус, Германия. Об этом сообщает издание "Суспільне. Спорт".

На старте своего выступления Ярослава Магучих приступила к преодолению высоты 1.90 м. К тому моменту из восьми участниц уже пять вышли из соревнования. Справившись с этой высотой с первой попытки, Магучих решила преодолеть отметку в 1.94 м. Единственной соперницей украинской спортсменки стала немка Имке Оннен.

После этого Ярослава Магучих успешно преодолела высоту 1.96 метра. Имке Оннен пропустила эту отметку, решив приступить к прыжкам на высоте 1.98 м. Но все три попытки немецкой легкоатлетки завершились неудачно.

Украинка покорила 1.98 с первого раза, а затем со второй попытки прыгнула сперва на 2.01, а затем и на 2.04.

Этот успешный прыжок Магучих стал новым рекордом турнира в Котбусе и лучшим результатом сезона в мире. Кроме того, это было повторением третьего лучшего прыжка в карьере украинской легкоатлетки из Днепра.

Личным рекордом Магучих остаются 2.06 метра, которая она покорила в феврале 2021 в Словакии.

Напомним, что весной 2023 года украинская спортсменка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту. Еще одна украинская легкоатлетка Екатерина Табашник получила бронзу на этих соревнованиях.