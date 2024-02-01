Перша у світі: Ярослава Магучіх із рекордом виграла турнір у Німеччині (відео)

Українська спортсменка з другої спроби взяла планку 2,04 метра, встановивши новий найкращий результат сезону у світі.

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Відома українська спортсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на своєму першому змаганні у 2024 році. 22-річна атлетка з Дніпра посіла перше місце на турнірі World Athletics Indoor Tour у місті Коттбус, Німеччина. Про це повідомляє видання "Суспільне. Спорт".

На старті свого виступу Ярослава Магучіх приступила до подолання висоти 1.90 м. До того моменту з восьми учасниць уже п'ять вийшли зі змагання. Впоравшись із цією висотою з першої спроби, Магучіх вирішила подолати позначку в 1.94 м. Єдиною суперницею української спортсменки стала німкеня Імке Оннен.

Після цього Ярослава Магучіх успішно подолала висоту 1.96 метра. Імке Оннен пропустила цю позначку, вирішивши приступити до стрибків на висоті 1.98 м. Але всі три спроби німецької легкоатлетки завершилися невдало.

Українка підкорила 1.98 з першого разу, а потім з другої спроби стрибнула спершу на 2.01, а потім і на 2.04.

Цей успішний стрибок Магучіх став новим рекордом турніру в Котбусі та найкращим результатом сезону у світі. Крім того, це було повторенням третього найкращого стрибка в кар'єрі української легкоатлетки з Дніпра.

Особистим рекордом Магучіх залишаються 2.06 метра, який вона підкорила в лютому 2021 року в Словаччині.

Нагадаємо, що навесні 2023 року українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Ще одна українська легкоатлетка Катерина Табашник здобула бронзу на цих змаганнях.