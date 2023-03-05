Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото на чемпіонаті Європи

Ярослава Магучіх у фіналі спортивних змагань гарантувала собі золото стрибком у висоту на 1 м 98 см.

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Українська стрибунка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Ще одна українська легкоатлетка Катерина Табашник — отримала бронзу на цих змаганнях. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України з легкої атлетики виступила у другому для себе фіналі на чемпіонаті Європи, який пройшов у турецькому Стамбулі. Одразу три українські легкоатлетки представляли Україну у цьому виді змагань – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Двом з них вдалося завоювати медалі.

Ярослава Магучіх у фіналі гарантувала собі золото стрибком на 1 м 98 см. Катерина Табашник посіла третє місце із результатом 1,94 м. Срібло виборола стрибунка із Нідерландів Бріт Веерман. Вона здолала висоту у 1 м 96 см.

Забезпечивши собі золото, Ярослава Магучіх намагалася здолати висоту у 2,03 м. Втім, впоратися з нею вона не змогла.

Стрибки у висоту (жінки): фінал

Ярослава Магучіх (Україна) 1.98 м Брітт Веерман (Нідерланди) 1.96 м Катерина Табашник (Україна) 1.94 м Ангеліна Топич (Сербія) 1.94 м Юлія Левченко (Україна) 1.94 м

Зазначимо, що у своїй спортивній кар'єрі Ярослава Магучіх виграла Чемпіонат Європи вже втретє. Також вона є чинною чемпіонкою світу в залі та чемпіонкою Європи у стрибках у висоту на відкритому повітрі. На Олімпіді-2020 Ярослава Магучіх здобула бронзу..

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