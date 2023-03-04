Кріштіану Роналду зустрівся з хлопчиком, батько якого загинув під час землетрусу в Сирії

Зірка футболу втішив 10-річного хлопчика, батько якого став жертвою смертельного землетрусу.

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Суперзірка клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду втішив 10-річного сирійського хлопчика, який втратив батька внаслідок землетрусів, які сталися в Сирії та Туреччині 6 лютого.

Внаслідок землетрусів загинуло понад 50 000 осіб, зокрема колишній футболіст "Челсі" та "Ньюкасла" Крістіан Атсу. Незліченна кількість людей отримали поранення і величезна кількість людей залишилася без доступу до води, електрики або тепла внаслідок землетрусів.

Набіль Саїд із Сирії був запрошений до Саудівської Аравії після того, як юнак висловив своє бажання побачити гру Роналду рятувальній команді із Саудівської Аравії, яка вирушила до Сирії, щоб допомогти у ліквідації наслідків трагедії. Ролик був опублікований Туркі Алалших, головою ради директорів General Entertainment Authority, який попросив допомоги у впізнанні хлопчика у соціальних мережах.

На щастя, Набіл знайшов свою маму і разом із нею хлопчик відвідав матч "Аль-Наср" проти "Аль-Батен" на стадіоні Marsool Park, де він зустрів свого кумира.

Набіль явно зрадів поїздці і вигукнув: "Не можу повірити, що перебуваю в Саудівській Аравії", перш ніж до нього підійшов багаторазовий володар "Золотого м'яча". Вражений Набіль обійняв Роналду і сказав, що любить його.

Нагадаємо, землетруси, що зачепили Туреччину та Сирію 6 лютого, призвели до загибелі 50 тис. осіб та руйнування приблизно 173 тис. будівель. 27 лютого в Туреччині стався ще один землетрус магнітудою 5,6, зосереджений у місті Есільюрт у провінції Малатья.

Як раніше підрахували аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch, збитки від землетрусу в Туреччині та Сирії можуть перевищити $4 млрд. За оцінками Геологічної служби США, економічні витрати землетрусу Туреччини можуть досягти 2% ВВП.