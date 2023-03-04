Криштиану Роналду встретился с мальчиком, отец которого погиб во время землетрясения в Сирии

Звезда футбола утешил 10-летнего мальчика, родитель которого стал жертвой смертельного землетрясения.

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Суперзвезда клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду утешил 10-летнего сирийского мальчика, потерявшего отца в результате землетрясений, которые обрушились на Сирию и Турцию 6 февраля.

В результате землетрясений погибло более 50 000 человек, в том числе бывший футболист "Челси" и "Ньюкасла" Кристиан Атсу. Бесчисленное количество людей получили ранения и огромное количество людей остались без доступа к воде, электричеству или теплу в результате землетрясений.

Набиль Саид из Сирии был приглашен в Саудовскую Аравию после того, как юноша выразил свое желание увидеть игру Роналду спасательной команде из Саудовской Аравии, которая отправилась в Сирию, чтобы помочь в ликвидации последствий трагедии. Ролик был опубликован Турки Алалших, председателем совета директоров General Entertainment Authority, который попросил помощи в опознании мальчика в социальных сетях.

К счастью, Набиль нашел свою маму и вместе с ней мальчик посетил матч "Аль-Наср" против "Аль-Батен" на стадионе Marsool Park, где он встретил своего кумира.

Набиль явно обрадовался поездке и воскликнул: "Не могу поверить, что нахожусь в Саудовской Аравии", прежде чем к нему подошел многократный обладатель "Золотого мяча". Потрясенный Набиль обнял Роналду и сказал, что любит его.

Напомним, землетрясения, зацепившие Турцию и Сирию 6 февраля, привели к гибели 50 тыс. человек и разрушению приблизительно 173 тыс. зданий. 27 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6, сосредоточенное в городе Есильюрт в провинции Малатья.

Как ранее подсчитали аналитики международного рейтингового агентства Fitch, ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд. По оценкам Геологической службы США, экономические издержки землетрясения в Турции могут достигнуть 2% ВВП.