Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото на чемпионате Европы

Ярослава Магучих в финале спортивных соревнований гарантировала себе золото прыжком в высоту на 1 м 98 см.

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Украинская спортсменка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту. Еще одна украинская легкоатлетка Екатерина Табашник получила бронзу на этих соревнованиях. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Сборная Украины по легкой атлетике выступила во втором для себя финале на прошедшем в турецком Стамбуле чемпионате Европы. Сразу три украинских легкоатлетки представляли Украину в этом виде соревнований – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Двум из них удалось завоевать медали.

Ярослава Магучих в финале гарантировала себе золото прыжком на 1 м 98 см. Екатерина Табашник заняла третье место с результатом 1,94 м. Серебро добыла в борьбе прыжка из Нидерландов Брит Веерман. Она одолела высоту в 1 м 96 см.

Обеспечив себе золото, Ярослава Магучих пыталась преодолеть высоту в 2,03 м. Впрочем, справиться с ней она не смогла.

Прыжки в высоту (женщины): финал

Ярослава Магучих (Украина) 1.98 м Бритт Веерман (Нидерланды) 1.96 м Екатерина Табашник (Украина) 1.94 м Ангелина Топич (Сербия) 1.94 м Юлия Левченко (Украина) 1.94 м

Отметим, что в своей спортивной карьере Ярослава Магучих выиграла Чемпионат Европы уже в третий раз. Также она является действующей чемпионкой мира в зале и чемпионкой Европы по прыжкам в высоту на открытом воздухе. На Олимпиде-2020 Ярослава Магучих получила бронзу.

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