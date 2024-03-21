Босния — Украина: Ребров сделал ставку на Ваната, Цыганков вне заявки на матч

Матч за вход на Евро-2024 пропустит ведущий полузащитник сборной Виктор Цыганков. В выборе между нападающим "Динамо" Владиславом Ванатом и "горняком" Даниилом Сиканом Ребров предпочел киевлянина.

Related video

В четверг 21 марта в 21:45 по киевскому времени сборная Украины сыграет первый стыковой матч за выход на Чемпионат Европы 2024 года. Противостоять "Сине-желтым" будет знакомая украинским футболистам сборная Боснии и Герцеговины.

Выездной матч состоится на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Судить поединок будет немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Среди игроков, которых вызвал Сергей Ребров, но не внес в заявку на матч оказались: Виктор Цыганков, Денис Попов, Александр Пихаленок и Даниил Сикан.

За день до матча на пресс-конференции Ребров объяснил, что решение относительно Цыганкова, приехавшего в расположение сборной с травмой колена, примут в день игры.

"Мы взяли с собой 28 футболистов, есть игроки, способные сыграть на этой позиции. Конечно, Виктор очень важный исполнитель, мы надеемся на скорейшее возвращение", — объяснил тренер.

Владислав Ванат или Даниил Сикан

Примечательно, что в выборе между нападающим "Динамо" Владиславом Ванатом и "горняком" Даниилом Сиканом Ребров отдал предпочтение Ванату. На одной из пресс-конференций он отметил индивидуальные качества Ваната, которых нет у других нападающих сборной.

Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть матч за выход на Евро-2024

Прямую трансляцию матча покажет канал "Суспільне" и платформа Megogo.

Украине нужно сделать два шага, чтобы выйти на Евро. Кроме боснийцев понадобится пройти еще и победителя пары Израиль — Исландия.

Соперники сборной Украины

Ко всему прочему, кроме собственно путевки в Германию на футбольный форум, пробившиеся на Евро команды получат еще и финансовый бонус — 9,25 млн евро.

Напомним, что 19 марта на 53-м году жизни умер журналист Василий Уткин. "Худший день в жизни. Рекорд побит <…> Он [рекорд] будет регулярно обновляться. Темнота и бессилие. Я не думал, что в моей жизни будет такой день", — таким были его слова 24 февраля 2022 года.

Также сообщалось, что на фронте погиб известный ультрас киевского "Динамо". Иван Фесенюк встал на защиту Родины с началом полномасштабного вторжения российских войск.