Австрийцы уверенно обыграли поляков и в шаге от выхода в плей-офф. Ничья Нидерландов и Франции

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски на 60-й минуте впервые появился на Евро-2024. Но поляки проиграли.

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Поляки и австрийцы, неудачно начавшие первый тур в группе D, в очном поединке выясняли, кто продолжит борьбу. Фокус собрал основные события дня на Евро-2024.

Австрийская сборная начала мощно и забила ранний гол. После навеса Мвене с фланга Траунер головой пробил в верхний ближний угол. Польша сравняла в середине тайма. После удара Беднарека мяч попал в Траунера и отскочил к Пьонтеку. Тот поразил угол ворот.

Форвард Роберт Левандовски на 60-й минуте впервые появился на Евро-2024. Однако эпизодов для взятия ворот у поляков в дальнейшем практически не было. Но вот австрийцы забили еще дважды.

На 67-й минуте Прасс ассистировал Баумгартнеру, который с линии штрафной поразил угол ворот и вновь вывел свою команду вперед. Дальше был пенальти. Его пробивал Арнаутович и не подвел. 3:1.

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В дальнейшем австрийцы могли довести дело до разгрома, однако не воспользовались двумя возможностями для взятия ворот. Лаймер обыграл вратаря, а затем пробил вдоль ворот. Победа австрийцев, рассчитывающих на плей-офф Евро.

Нидерланды и Франция 0:0

Cборная Франции

В матче Нидерландов и Франции выделялся нидерландец Коби Гакпо, а у французов опасность в основном шла от Гризманна. Но в целом команды нанесли одинаковое количество ударов по воротам друг друга — 3:3.

Во втором тайме французы пытались проникнуть в штрафную нидерландцев, те же — контратаковали.

На 64-й минуте Франция едва не открыла счет. Но Антуан Гризманн пробил во вратаря.

На 68-й минуте Хави Симонс забил после отскока после удара Депая, но из-за офсайда гол отменили.

Напомним, что в матче на Евро-2024 Словакия Украина УЕФА назвала Николая Шапаренко лучшим игроком матча.

Также сообщалось, что Словакия проиграла Украине со счетом 1:2. "Сине-желтые" добились волевой победы.